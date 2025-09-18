Lionel Messi se aproxima de renovar o seu contrato com o Inter de Miami

Lionel Messi está perto de prolongar a sua passagem pelo futebol dos Estados Unidos. O craque argentino vem conversando com a diretoria do Inter Miami sobre a extensão do contrato e a oficialização da permanência está por detalhes para ser anunciada.

De acordo com informações da ESPN, o acordo deve ser fechado em breve. A partir daí, o próximo passo é enviar o contrato para a aprovação final da Major League Soccer.

No Inter Miami desde 2023, o camisa dez entrou em campo 75 vezes, marcou 62 gols e deu ainda 30 assistências. Sondado por outras ligas para dar sequência à sua carreira fora dos Estados Unidos, o astro deve permenecer por pelo menos uma ou duas temporadas a mais.

Nesta temporada, Messi disputou 36 partidas pela equipe de Miami e balançou as redes em 28 oportunidades. Aos 38 anos, ele ostenta o posto de artilheiro da equipe.