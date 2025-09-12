Leverkusen vence Eintracht (3-1) na estreia do técnico Hjulmand

O Bayer Leverkusen garantiu sua primeira vitória na temporada do campeonato alemão, ao derrotar o Eintracht Frankfurt por 3 a 1 em casa numa estreia com o pé direito do técnico dinamarquês Kasper Hjulmand, que havia assumido o comando no início desta semana.

Os gols do Leverkusen foram marcados por Alejandro Grimaldo (10' e 90'+8) e Patrik Schick (45'+4 de pênalti), enquanto o Frankfurt chegou a diminuir por meio de Can Uzun (52').

Após três rodadas, o Leverkusen soma quatro pontos, dois a menos que o Frankfurt, que sofreu sua primeira derrota.

Em cobrança de falta aos 10 minutos, Grimaldo acertou a trave de Michael Zetterer, mas, em seu mergulho, o goleiro do Eintracht Frankfurt acabou desviando a bola para a rede, fazendo o Leverkusen abrir o placar.

Pouco antes do intervalo, o atacante nigeriano Nathan Tella empurrou o capitão do Eintracht, Robin Koch, e cometeu uma falta na área, e Patrik Schick converteu, marcando seu terceiro gol na temporada (45'+4).

Pressionados no início do segundo tempo após Uzun ter reduzido a diferença (52'), os jogadores comandados por Kasper Hjulmand ficaram com 10 homens em campo durante meia hora após a expulsão de Robert Andrich, e depois com 9 nos acréscimos após a expulsão de Ezequiel Fernandez (90').

Mas eles resistiram e, ao contrário dos dois primeiros jogos, conseguiram salvar a vitória graças a uma excelente cobrança de falta de Grimaldo nos descontos (90'+8).

O Leverkusen enfrenta o Copenhague fora de casa na quinta-feira (às 13h45, horário de Brasília) e o Eintracht Frankfurt recebe o Galatasaray no mesmo dia (16h) pela primeira rodada da fase de liga da Champions.

--- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3 - 1

- Sábado:

(10h30) Mainz - RB Leipzig

Wolfsburg - Colônia

Union Berlin - Hoffenheim

Heidenheim - Borussia Dortmund

Freiburg - Stuttgart

(13h30) Bayern de Munique - Hamburgo

- Domingo:

(10h30) St Pauli - Augsburg

(12h30) B. Mönchengladbach - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 6 2 2 0 0 9 2 7

2. Colônia 6 2 2 0 0 5 1 4

3. Eintracht Frankfurt 6 3 2 0 1 8 5 3

4. Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 6 3 3

5. St Pauli 4 2 1 1 0 5 3 2

6. Wolfsburg 4 2 1 1 0 4 2 2

7. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1

8. Augsburg 3 2 1 0 1 5 4 1

9. Stuttgart 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Hoffenheim 3 2 1 0 1 3 4 -1

11. Unión Berlín 3 2 1 0 1 2 4 -2

12. RB Leipzig 3 2 1 0 1 2 6 -4

13. Mainz 1 2 0 1 1 1 2 -1

14. B. Mönchengladbach 1 2 0 1 1 0 1 -1

15. Hamburgo 1 2 0 1 1 0 2 -2

16. Werder Bremen 1 2 0 1 1 4 7 -3

17. Heidenheim 0 2 0 0 2 1 5 -4

18. Freiburg 0 2 0 0 2 2 7 -5

