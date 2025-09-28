Leverkusen perde Schick por lesão até meados de outubro

O atacante tcheco Patrick Schick, do Bayer Leverkusen, sofreu uma lesão na coxa e ficará afastado até meados de outubro, anunciou o clube neste domingo (28).
Em comunicado, o Leverkusen explicou que Schick sofreu uma "lesão miofascial na parte posterior da coxa esquerda" e seu retorno é esperado para o dia 18 de outubro, no jogo contra o Mainz, pelo Campeonato Alemão.
Artilheiro do time nas últimas temporadas, Schick se machucou na vitória do Leverkusen sobre o St. Pauli por 2 a 1, no sábado.
Se o prognóstico se confirmar, o atacante de 29 anos desfalcará o 'Werkself' na próxima quarta-feira, contra o PSV Eindhoven, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões, e no jogo contra o Union Berlin, no dia 4 de outubro, pelo Alemão.
Ele também ficará fora dos jogos da seleção da República Tcheca contra Croácia (2 de outubro) e Ilhas Faroe (12 de outubro), pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.
* AFP