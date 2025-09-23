Levante x Real Madrid pela La Liga: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Levante e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (23), às 16h30min, pela sexta rodada da La Liga. O jogo ocorre no Estádio Ciutat de València, em Valencia, na Espanha.
Escalações para Levante x Real Madrid
Levante: Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sanchez; Vencedor, Olasagasti, Rey; Alvarez, Romero, Etta Eyong. Técnico: Julian Calero.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Huijsen, Militao, Carreras; Valverde, Tchouameni; Diaz, Guler, Vinicius; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
Arbitragem para Levante x Real Madrid
Isidro Díaz de Mera. VAR: Juan Pulido Santana.
Onde assistir a Levante x Real Madrid
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.