Djokovic, Alcaraz, Sinner e Aliassime (da esquerda para a direita) disputam duas vagas na final do grand slam. Clive Brunskill/Getty Images via AFP / Elsa/Getty Images via AFP / Sarah Stier/Getty Images via AFP / Elsa/Getty Images via AFP / Colagem

Nesta sexta-feira (4), serão conhecidos os dois finalistas do US Open. A partir das 16h, no Arthur Ashe, a quadra central do complexo de Flushing Meadows, acontecem as semifinais do último grand slam da temporada.

Em quadra, todos os elementos para dois grandes jogos. Estão na disputa um dos maiores de todos os tempos, dois nomes da nova geração do esporte, além de uma surpresa que vem jogando muito bem no torneio.

Abaixo, uma análise dos dois jogos destas semifinais.

Novak Djokovic x Carlos Alcaraz

É o grande jogo das semifinais, levando em consideração tanto o masculino quanto o feminino. De um lado, o 100 vezes campeão de torneios da ATP, e um dos maiores de todos os tempos. De outro, o campeão de Roland Garros na temporada, num dos grandes jogos da história do tênis moderno.

Mesmo aos 38 anos, Djokovic segue em grande forma. Alcaraz, por sua vez, não perdeu nenhum set desde o início do torneio. O ex-tenista e comentarista dos canais ESPN André Ghem vê leve vantagem para o espanhol. O trunfo do sérvio para mudar o cenário deve ser o aspecto mental:

— O Alcaraz é favorito. Mas o Djokovic entra na mente dele. Acho que esse é o grande jogo da semifinal — avaliou.

Quando? Sexta-feira (5), às 16h. Com transmissão no SporTV, ESPN e Disney+.

Janik Sinner x Felix Auger-Aliassime

Atual número 1 do mundo, Sinner chega às semifinais amassando os adversários. Atropelou Bublik (triplo 6/1) e o compatriota Lorenzo Musetti. Já Felix Auger-Aliassime vem jogando um tênis sóbrio, constante e, ao mesmo tempo, muito competitivo.

No confronto direto, vantagem do canadense, por 2 a 1. No entanto, essas duas vitórias foram em 2022. No último duelo, melhor para o italiano. A chance de enfrentamento passa por um excelente trabalho num dos fundamentos:

— Pelo saque do Aliassime, nesse torneio, ele pode se segurar um pouco mais no jogo. Mas não deve fugir de um 3 a 0 ou 3 a 1, no máximo, para o italiano. É Sinner e mais um na final — cravou.