Lenda do tênis de mesa, Hugo Hoyama passa por cirurgia cardíaca em São Paulo

Hugo sofreu infarto. Abelardo Mendes Jr / rededoesporte.gov.br

O ex-mesatenista Hugo Hoyama está internado no Hospital do Coração, em São Paulo, após ser submetido a uma cirurgia na última segunda-feira (22) em decorrência de um infarto.

Ele está está internado desde o dia 12 de setembro e encontra-se na unidade de terapia intensiva do centro médico, sem previsão de alta.

"O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama deu entrada no hospital no dia 12 de setembro, devido a uma dor no peito, e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O ex-atleta de tênis de mesa passou por cirurgia de revascularização ontem (22) e, de acordo com o protocolo, recupera-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo bem", informou o hospital em nota enviada ao ge.globo.

Conforme o site, Hoyama deve permanecer na UTI do HCor por até dois dias ainda e posteriormente se recuperará no quarto do hospital.