Lenda do skate, Tony Hawk fala sobre descida da megarrampa no CAFF: "Se tem alguém que sabe ir rápido é o Mineirinho"

Astro norte-americano do skate Tony Hawk elogiou Mineirinho. ODD ANDERSEN / AFP

Porto Alegre está na boca do povo com a descida de skate da megarrampa montada na ala norte do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) na próxima quinta-feira (25), a partir do meio-dia. GZH acompanhará em tempo real.

Na última segunda (22), em vídeo divulgado pela Red Bull, promotora do evento, Tony Hawk, astro mundial da modalidade, falou sobre a aventura que viverá Sandro Dias, o Mineirinho, na capital.

— Isso não é o tipo de coisa que você vai e torce pelo melhor. Você tem que ir sabendo de tudo que você vai enfrentar. Se tem alguém que sabe ir rápido em uma rampa é o Mineirinho. Eu acredito em você — disse o skatista norte-americano.

O skatista paulista tentará alcançar recordes mundiais na descida da próxima quinta. Ele buscará estabelecer dois recordes mundiais: o maior drop-in da história e a velocidade máxima alcançada em um skate padrão. Autoridades do Guinness World Records™ estarão presentes para verificar a tentativa.

O edifício de 88m91cm apresenta um desafio muito além dos recordes atuais. Dias começará com uma queda de 30m — já mais alta do que uma megarrampa padrão de 23m — antes de desafiar os limites do esporte com múltiplas tentativas em alturas crescentes de até 75m.

O evento faz parte de uma ação promocional organizado pela Red Bull. Como contrapartida pela utilização do espaço, a multinacional se comprometeu a doar duas rampas de skate para municípios gaúchos, que serão selecionados pelo governo do Estado.