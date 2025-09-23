Esportes

Repercussão
Notícia

Lenda do skate, Tony Hawk fala sobre descida da megarrampa no CAFF: "Se tem alguém que sabe ir rápido é o Mineirinho"

A partir do meio-dia da próxima quinta-feira, o skakista brasileiro Sandro Dias irá se aventurar na estrutura montada em Porto Alegre 

João Praetzel

Esportes

