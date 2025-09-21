Leclerc ironiza Hamilton após jogo de equipe no Azerbaijão e amplia crise na Ferrari

Após mais um resultado frustrante na temporada, no GP do Azerbaijão, neste domingo, a Ferrari terá duas semanas para esfriar o clima entre seus pilotos, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, antes da etapa de Cingapura, em 5 de outubro.

O piloto de Mônaco, nono colocado na prova, até tentou minimizar, mas deixou clara sua frustração pelo companheiro de equipe não ter devolvido a posição no fim da corrida, após um jogo de equipe, e disparou contra o heptacampeão, que recebeu a bandeirada em oitavo, à sua frente.

"Eu realmente não me importo, é por uma oitava posição, então tudo bem, (Hamilton) ele pode aproveitar esse oitavo lugar", ironizou Leclerc, após ouvir um pedido de desculpas de seu engenheiro. "É estúpido porque não é justo, mas, novamente, eu não me importo, honestamente", acrescentou.

A revolta de Leclerc se referia à devolução da posição por Hamilton antes da linha de chegada. Com pneus duros e mais desgastados, o monegasco recebeu ordens da Ferrari para deixar o britânico ultrapassá-lo e lutar por posição com Lando Norris, que vinha à frente. Sem conseguir superar a McLaren, esperava-se que o piloto da Ferrari devolvesse a posição, o que é de praxe, mas ele diminuiu a velocidade tarde demais.

"Eu estava mais rápido, mas o Charles foi gentil em me deixar passar", explicou Hamilton. "Mas entendi a mensagem (da equipe) muito tarde e fiquei focado no carro à minha frente, mesmo com pouca chance de ultrapassá-lo. Até freei, mas não conseguimos (a troca) por uns quatro décimos. Foi um erro de julgamento meu, vou pedir desculpas ao Charles. Isso não vai acontecer de novo."