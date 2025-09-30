Lebron James fala sobre jogar na NBA com segundo filho, e Jokic se declara aos Nuggets: "Meu plano é ficar aqui para sempre"

LeBron falou sobre a ideia de jogar com o segundo filho na NBA. RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A temporada da NBA começa no dia 22 de outubro deste ano, e as franquias já estão se organizando. Nesta semana está sendo realizado o media day das equipes, que costumam gerar boas imagens e declarações dos jogadores.

LeBron James está com 40 anos e já realizou o sonho de jogar com o filho na NBA. Bronny James é o primogênito e companheiro nos Los Angeles Lakers. No entanto, existe a expectativa do astro atuar ao lado do seu segundo filho, Bryce James, 18 anos, que está na liga universitária de basquete.

— Não vou esperar pelo Bryce. Ele tem o próprio cronograma dele, eu tenho o meu, e não sei se eles batem — disse LeBron em entrevista à imprensa americana na última segunda-feira (29).

Bryce vai para o primeiro ano na Universidade de Arizona e seria necessário que ele se destacasse muito para se declarar ao próximo draft e ter alguma chance de atuar com o pai.

Jokic se declara aos Nuggets

Outro astro da NBA que falou com a imprensa foi Nikola Jokic. O sérvio deu excelentes notícias para os torcedores do Denver Nuggets.

— Eu penso que essas extensões contratuais vêm como uma recompensa, uma coisa natural do esporte. Especialmente nos dias de hoje, com o teto salarial e tudo mais. Meu plano é ficar nos Nuggets para sempre, então, essa é a minha resposta — declarou Jokic quando questionado sobre sua situação contratual.

O pivô sérvio optou por não assinar uma extensão contratual durante a offseason. Ele está elegível para assinar um vínculo de três anos e US$ 200 milhões. Caso espere até a próxima intertemporada, Jokic pode adicionar um quarto ano ao acordo, com mais US$ 77 milhões no contrato.

Brasileiro no terceiro ano na NBA

O único brasileiro na NBA é Gui Santos, que vai para sua terceira temporada com o Golden State Warriors. É esperado que ele ganhe mais minutos em 2025/2026. Na última disputa, Gui Santos teve 56 jogos, com médias de 13.6 minutos, 4.1 pontos, 3.1 rebotes e 1.4 assistência.

No media day dos Warriors, o brasileiro mostrou alegria e alguns passos de dança.