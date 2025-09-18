LDU x São Paulo pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

LDU x São Paulo: tudo sobre a partida pela Libertadores. Arte GZH

LDU e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 19h, pelas quartas de final da Libertadores. O jogo ocorre em Quito, no Equador.

Escalações para LDU x São Paulo

LDU: Valle; Quintero, Mina e Aimar; Erique, Gruezo, Cornejo e Quiñónez; Alzugaray, Estrada e Ramírez. Técnico: Tiago Nunes.

São Paulo: Rafael; Ferraresi (Rafael Tolói), Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira (Rigoni). Técnico: Hernán Crespo.

Arbitragem para LDU x São Paulo

Yael Falcon (ARG) auxiliado por Facundo Rodriguez (ARG) e Jose Savorani (ARG). VAR: Jorge Baliño (ARG).

Onde assistir a LDU x São Paulo

A partida será transmitida ao vivo pela Paramount+.

Tempo real de LDU x São Paulo