LDU x São Paulo pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

LDU e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 19h, pelas quartas de final da Libertadores. O jogo ocorre em Quito, no Equador.
Escalações para LDU x São Paulo
LDU: Valle; Quintero, Mina e Aimar; Erique, Gruezo, Cornejo e Quiñónez; Alzugaray, Estrada e Ramírez. Técnico: Tiago Nunes.
São Paulo: Rafael; Ferraresi (Rafael Tolói), Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira (Rigoni). Técnico: Hernán Crespo.
Arbitragem para LDU x São Paulo
Yael Falcon (ARG) auxiliado por Facundo Rodriguez (ARG) e Jose Savorani (ARG). VAR: Jorge Baliño (ARG).
Onde assistir a LDU x São Paulo
A partida será transmitida ao vivo pela Paramount+.