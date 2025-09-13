Laura Pigossi e Ingrid Martins são finalistas de duplas do SP Open e Brasil garante título do torneio

O Brasil irá comemorar o título de duplas do SP Open, torneio WTA 250 que está sendo disputado nas quadras do Parque Villalobos, em São Paulo. Das quatro jogadoras que disputarão a final, três são brasileiras. A intrusa na festa será a húngara Tímea Babos, parceira da paulista Luisa Stefani. Elas enfrentarão a carioca Ingrid Martins e a também paulista Laura Pigossi.
A decisão está marcada para o sábado (13) e irá fechar a programação, que tem início previsto para às 13 horas, com as duas semifinais de simples.
Nesta sexta-feira (12), Stefani e Babos eliminaram a estadunidense Anna Rogers e a indonésia Janice Tjen em sets diretos.
Já na segunda semifinal, Martins e Pigossi enfrentaram a britânica Emily Appleton e a holandesa Isabelle Haverlag e venceram por 2 a 1, parciais de 6/1, 4/6 e 10-6, em jogo que teve 1h24min de duração.
Esta será a quarta final de WTA de Ingrid Martins. A tenista de 29 anos, que ocupa o 69º lugar no ranking mundial tem dois títulos.
Já Laura Pigossi, 31, e 105ª do mundo, busca seu primeiro título no circuito, após ter ficado com o vice em Bogotá, na Colômbia, em março deste ano, quando jogou com a romena Irina Bara.