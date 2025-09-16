Lanús x Fluminense pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Lanús x Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (16), pela partida de ida das quartas de final da Sul-Americana. O jogo ocorre às 21h30min, no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, na Argentina.
Escalações para Lanús x Fluminense
LANÚS: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Aquino e Salvio; Walter Bou e Marcelino Moreno. Técnico: Mauricio Pellegrino.
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi.
Arbitragem para Lanús x Fluminense
Gustavo Tejera (Uruguai), auxiliado por Carlos Barreiro (Uruguai) e Agustin Berisso (Uruguai). VAR: Leodan Gonzalez (Uruguai).
Onde assistir a Lanús x Fluminense
A partida será transmitida ao vivo pelo SBT (TV aberta) e no Paramount+ (streaming).