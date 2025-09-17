Katie Moon é tricampeã mundial do salto com vara; veja os campeões desta quarta em Tóquio

Moon comemora salto que lhe valeu o terceiro título. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

O quinto dia de competições do Campeonato Mundial de Atletismo, em Tóquio, no Japão, teve a definição de mais quatro campeões e o principal destaque foi a vitória da estadunidense Katie Moon, no salto com vara. A atleta de 34 anos venceu a competição pela terceira vez seguida, repetindo os resultados de 2022 em Eugene (EUA) e 2023 em Budapeste (Hungria).

Além do ouro de Moon, campeã olímpica em Tóquio-2020 e prata em Paris-2024, o quarto vice-campeonato mundial de sua compatriota Sandi Morris marcou a prova.

O Brasil foi representado por Juliana Campos, que não passou da primeira rodada. A paulista queimou as três tentativas de superar 4m45cm.

Moon foi a campeã com 4m90cm contra 4m85cm de Morris e 4m80cm da eslovena Tina Sutej, que garantiu o bronze.

Queniana bate recorde do campeonato nos 3 mil com obstáculos

Cherotich e a nova marca do campeonato. JEWEL SAMAD / AFP

Com apenas 21 anos e bronze olímpica em Paris, a queniana Faith Cherotich, que havia sido bronze na edição de 2023 em Budapeste, subiu dois degraus no pódio e garantiu a medalha de ouro.

Em uma prova marcada pela queda da ugandense Peruth Chemutai, campeã olímpica em Tóquio e vice em Paris, Cherotich completou em 8min51seg59 e estabeleceu um novo recorde do campeonato.

O pódio ainda teve outra queniana, a atual campeã olímpica Winfred Yavi, que defende o Bahrein e que levou a prata com 8min56seg46. A medalha de bronze foi ganha pela etíope Sembo Almayew, campeã mundial sub-20 de 2024, que terminou com 8min58seg86.

Em final emocionante, português leva o ouro nos 1.500 metros

Nader (E) ultrapassou Wightman nos metros finais. JEWEL SAMAD / AFP

Portugal conquistou sua primeira medalha de ouro no Mundial em Tóquio.

Nesta quarta, Isaac Nader venceu os 1.500 metros com o tempo de 3min34seg10. Nascido na cidade do Faro, o filho de mãe portuguesa e pai marroquino superou o britânico Jake Wightman, campeão mundial em 2022, que chegou 0seg02 depois.

A medalha de bronze foi para o queniano Reynold Cheruiyot, campeão mundial sub-20 em 2022, que chegou a 0seg15 de Nader.

Italiano faz melhor marca da carreira e é campeão do salto em distância

Furlani comemora título. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Bronze nos Jogos de Paris, o italiano Mattia Furlani fez a melhor marca da carreira (8m39cm) e garantiu a medalha de ouro no salto em distância.

Filho do Marcello Furlani, ex-atleta italiano do salto em altura, e da ex-velocista senegalesa Khaty Seck, Mattia já havia vencido o Mundial Indoor, em março, na China.

A medalha de prata ficou com o jamaicano Tajay Gayle, campeão mundial em 2019, que fez 8m34cm. O bronze foi conquistado pelo chinês Shi Yuhao, que saltou 8m33cm.