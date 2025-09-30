Kane comanda goleada do Bayern sobre o Pafos (5-1) na Champions

Goleada do Bayern de Munique no Chipre: o time bávaro atropelou o Pafos por 5 a 1 nesta terça-feira (30), em Limassol, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, tendo mais uma vez como protagonista o atacante inglês Harry Kane, autor de dois gols.

Kane abriu o placar aos 15 minutos com um chute cruzado após receber de Michael Olise. Pouco depois (20'), o português Raphael Guerreiro ampliou aproveitando assistência de Nicolas Jackson, que marcou o terceiro dos alemães, em mais um passe de Olise (31').

O astro inglês marcou mais um para o Bayern logo em seguida (33') em grande jogada individual, e o Pafos diminuiu antes do intervalo com um belo chute de fora da área de Mislav Orsic (45').

No segundo tempo, o Gigante da Baviera tirou o pé do acelerador, mas conseguiu aumentar a goleada.

Olise foi premiado por sua grande atuação e aproveitou o rebote do goleiro Neophytos Michael após um chute de Jackson para balançar a rede (68').

O início de temporada do Bayern de Munique está sendo avassalador, com 100% de aproveitamento.

O time do técnico Vincent Kompany derrotou o Chelsea por 3 a 1 na estreia na Champions, enquanto no Campeonato Alemão lidera de forma isolada com cinco vitórias em cinco rodadas. Além disso, o Bayern foi campeão da Supercopa da Alemanha em agosto, com vitória sobre o Stuttgart (2 a 1), e avançou para a segunda fase da Copa da Alemanha batendo o Wehen (3 a 2), da 3ª divisão.

Na vitória sobre o Chelsea, há duas semanas, Kane havia sido decisivo com outros dois gols. Na artilharia da Champions, ele só é superado pelo francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, que já marcou cinco vezes no torneio continental.

Levando em conta todas as competições, Kane tem a impressionante marca de 17 gols em apenas nove jogos na temporada 2025/2026.