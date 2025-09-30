Kairat e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (30), às 13h45min, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Ortalyq stadıon, em Pavlodar, no Cazaquistão.
Escalações para Kairat x Real Madrid
Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin e Mata; Kasabulat, Arad, Mrynskiy e Gromyko; Satpaev e Edmilson. Técnico: Rafael Urazbakhtin.
Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Alaba e Carreras; Tchouameni, Camavinga e Bellingham; Mastantuono, Mbappé e Vinicius Jr. Técnico: Xabi Alonso.
Arbitragem para Kairat x Real Madrid
Marco Guida auxiliado por Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti. VAR: Marco Di Bello (quarteto italiano).
Onde assistir a Kairat x Real Madrid
A partida será transmitida ao vivo na TNT e na HBO Max.