Juventus x Inter de Milão pelo Campeonato Italiano: onde assistir e escalações

Juventus x Inter de Milão se enfrentam neste sábado (13), às 13h, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre no estádio da Juve, em Turim.
Escalações para Juventus x Inter de Milão
Juventus: Di Gregorio; Kelly, Bremer e Gatti; João Mário, Képhren Thuram, Locatelli e Kalulu; Yildiz e David; Vlahović. Técnico: Igor Tudor
Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sučić e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Christian Chivu
Onde assistir a Juventus x Inter de Milão
A partida será transmitida ao vivo na Disney+ e na ESPN.