Juventus x Borussia Dortmund pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Juventus x Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da Champions League. O jogo ocorre às 16h, no Juventus Stadium, em Turim, na Itália.
Escalações para Juventus x Borussia Dortmund
JUVENTUS: Di Gregorio; Gatti, Bremer e Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram e João Mário; Kenan Yıldız e Koopmeiners; Jonathan David. Técnico: Igor Tudor.
BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Anton e Bensebaini; Yan Couto, Pascal Gross, Nmecha e Svensson; Adeyemi, Beier e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.
Arbitragem para Juventus x Borussia Dortmund
François Letexier (França), auxiliado por Cyril Mugnier (França), Mehdi Rahmouni (França) e Jérémie Pignard (França). VAR: Jérôme Brisard (França).
Onde assistir a Juventus x Borussia Dortmund
A partida será transmitida ao vivo pela HBO Max (streaming).