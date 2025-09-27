Juventus sai atrás, mas empata com Atalanta em casa e se mantém na vice-liderança do Italiano

A Juventus conseguiu arrancar um empate em 1 a 1 diante da Atalanta neste sábado no Allianz Stadium e se manteve na vice-liderança do Campeonato Italiano. O resultado deste sábado pela quinta rodada do campeonato levou o time de Turim aos 11 pontos, enquanto a Atalanta chega aos 9. O líder Napoli, que enfrenta o Milan no domingo, tem 12.

O empate, que evitou a perda da invencibilidade da Juventus na temporada, encerrou uma sequência de seis vitórias seguidas do time em Turim pelo Italiano. A Juventus venceu 10 dos últimos 12 jogos em casa, mas foi justamente diante da Atalanta que amargou sua única derrota nesse período, por 4 a 0, em março.

Também invicta no Italiano, a Atalanta mantém ótima sequência como visitante, com apenas uma derrota nos últimos 19 jogos fora de casa no Italiano. Além disso, aumentou o retrospecto favorável contra a Juventus: oito partidas sem perder no Allianz Stadium e apenas uma derrota nos últimos 12 duelos pela liga. Mas a equipe de Bergamo perdeu chance de substituir o rival na vice-liderança da tabela.

O início do confronto deste sábado dava mostras da disposição do time mandante em alterar o retrospecto recente. Logo aos 2 minutos, Kalulu acertou a trave. A Juventus teve amplo domínio primeiro tempo, com 65% de posse de bola e 12 finalizações, mas foi castigada nos acréscimos. Em sua única finalização correta na primeira etapa, a Atalanta abriu o placar. Após a Atalanta roubar a bola na intermediária, Sulemana fez jogada individual e mandou no canto esquerdo do goleiro Di Gregorio, aos 46.

No segundo tempo, a Juventus tinha mais dificuldade, mas chegou ao empate após falha da zaga rival. Aos 33 minutos, a bola sobrou para Cabal, que chutou sem defesa para Carnesecchi. No minuto seguinte, o meia De Roon, da Atalanta, levou o segundo cartão amarelo e deixou os visitantes com um homem a menos. A Juventus pressionou em busca da vitória, mas foi incapaz da virada.