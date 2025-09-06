Justin Herbert é o destaque da partida da NFL no Brasil e recebe elogios do técnico: "Foi fenomenal"

Herbert falou sobre bom desempenho no Brasil. Alex Torrealba / Agência RBS

Justin Herbert carregava um peso enorme nas costas antes da temporada 2025/2026 da NFL começar. No jogo realizado no Brasil, nesta sexta-feira (5), na Arena do Corinthians, em São Paulo, toda essa carga parece ter ido embora após o ótimo desempenho do quarterback do Los Angeles Chargers.

Ele foi o destaque na vitória da sua equipe sobre o Kansas City Chiefs, por 27 a 21. Herbert teve aproveitamento de 25/34 nos passes, lançou 318 jardas e três touchdowns.

— Justin foi fenomenal hoje, preciso nos passes, bem nas corridas e aguentou muitos impactos — elogiou Jim Harbaugh, técnico principal dos Chargers, após a partida.

O peso carregado pelo quarterback existe pelo fato de o desempenho em jogos grandes não ser decisivo com frequência, principalmente em playoffs. Contra os Chiefs eram sete jogos seguidos sem vencer.

Apesar da excelente partida, Herbert fez questão de valorizar seus companheiros de ataque.

— Todos fizeram um ótimo trabalho hoje. Os Chiefs se prepararam para tudo o que estavam fazendo. Eles nos pegaram algumas vezes, mas não deixamos que isso nos impedisse. Nós continuamos nos comunicando. Os jogadores da linha ofensiva foram muito bem, eles lutaram da primeira até a última jogada. É exatamente para isso que precisamos deles — valorizou o quarterback.