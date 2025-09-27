Julián Álvarez comanda o Atlético na goleada sobre o Real Madrid

O atacante argentino Julián Álvarez terminou sua grande semana comandando o Atlético de Madrid na goleada por 5 a 2 sobre o Real Madrid, marcando dois gols no grande clássico da capital, disputado neste sábado (27), pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com esta derrota, o time merengue perde sua condição de invicto, embora continue na liderança com 18 pontos, à espera do que pode acontecer com o Barcelona, vice-líder com 16 pontos, que enfrenta a Real Sociedad no domingo.

O Atlético, que havia protagonizado um início de campanha irregular com três empates e uma derrota, se aproxima dos líderes ao subir para a quarta colocação, agora com 12 pontos.

"Fizemos uma ótima partida desde o início. Sabíamos onde poderíamos machucá-los. Os jogadores entenderam isso muito bem", disse o técnico do time 'colchonero', Diego Simeone, em entrevista coletiva.

O Atlético voltou a mostrar concentração nos minutos iniciais ao passar por cima do adversário, que não criou nenhuma oportunidade até o gol do astro francês Kylian Mbappé.

O norueguês Alexander Sorloth deu o primeiro aviso em uma jogada que quase conseguiu finalizar se não fosse o corte do zagueiro brasileiro Éder Militão. Sorloth ainda teve outra chance em uma cabeçada defendida pelo goleiro Thibaut Courtois.

Robin Le Normand abriu o placar aos 14 minutos após desviar de cabeça um cruzamento de Giuliano Simeone, mas Mbappé (25') empatou depois de receber passe na frente de Arda Güler, invadir a área e bater cruzado.

Pouco depois, Le Normand tentou salvar uma bola que acabou nos pés de Vinícius Júnior, que se livrou de dois marcadores e tocou para Güler (36') bater de primeira e virar para o Real Madrid.

O time merengue precisou apenas de duas chegadas para ficar em vantagem, até que Sorloth (45') apareceu entre Dean Huijsen e Álvaro Carreras e cabeceou para o gol após passe de Koke.

No segundo tempo, a persistência do Atlético e a apatia do Real Madrid fizeram a diferença.

Güler levantou demais o pé, atingiu o rosto de Nico González dentro da área e a arbitragem marcou pênalti.

- "Dia muito especial" -

Julián Álvarez (51'), que vinha de um hat-trick na vitória sobre o Rayo Vallecano (3 a 2) no meio de semana), bateu firme e recolocou o time 'colchonero' em vantagem.

Ao contrário do que fez em outros jogos, o Atlético não recuou e continuou buscando o gol. Sorloth teve a chance de ampliar, mas parou em defesa de Courtois.

O quarto saiu novamente com Álvarez (63'), que acertou bela cobrança de falta no canto direito do goleiro belga, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu impedir o gol.

E pouco antes do apito final, Álex Baena interceptou passe errado do Real Madrid no meio-campo, carregou a bola até a intermediária e deixou Antoine Griezmann (90'+3) na cara do gol para fechar o placar.

"Um dia muito especial. Sabíamos da importância desta partida, por ser um clássico e tirar pontos de um dos times que estão na liderança", disse Álvarez ao Movistar+.

"Tivemos o controle do jogo e marcamos os dois gols muito rápido. O time nunca deixou de acreditar. Estávamos tendo muitas chances neste início de campeonato e hoje aconteceu o mesmo, mas fomos eficientes", resumiu o argentino.

Por sua vez, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, afirmou que a equipe precisa seguir em frente.

"Foi um jogo ruim. Não começamos bem, não jogamos bem nem coletivamente, nem em termos de qualidade de jogo, com ou sem a bola. Estamos em uma fase de construção, hoje é a nossa primeira derrota", ressaltou Alonso em entrevista coletiva.

"Não competimos o suficiente. Não no nível exigido para essas partidas, contra esses adversários", acrescentou o técnico merengue, para quem a dor da derrota deve ser usada "positivamente".

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Girona - Espanyol 0 - 0

- Sábado:

Getafe - Levante 1 - 1

Atlético de Madrid - Real Madrid 5 - 2

(13h30) Mallorca - Alavés

(16h00) Villarreal - Athletic Bilbao

- Domingo:

(09h00) Rayo Vallecano - Sevilla

(11h15) Elche - Celta Vigo

(13h30) Barcelona - Real Sociedad

(16h00) Betis - Osasuna

- Segunda-feira:

(16h00) Valencia - Real Oviedo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 18 7 6 0 1 16 8 8

2. Barcelona 16 6 5 1 0 19 4 15

3. Villarreal 13 6 4 1 1 12 5 7

4. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5

5. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1

6. Getafe 11 7 3 2 2 8 9 -1

7. Elche 10 6 2 4 0 8 5 3

8. Athletic Bilbao 10 6 3 1 2 7 7 0

9. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

10. Alavés 8 6 2 2 2 6 6 0

11. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2

12. Sevilla 7 6 2 1 3 10 10 0

13. Osasuna 7 6 2 1 3 5 5 0

14. Rayo Vallecano 5 6 1 2 3 7 9 -2

15. Celta Vigo 5 6 0 5 1 5 7 -2

16. Levante 5 7 1 2 4 11 14 -3

17. Real Sociedad 5 6 1 2 3 6 9 -3

18. Real Oviedo 3 6 1 0 5 2 11 -9

19. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13

20. Mallorca 2 6 0 2 4 5 11 -6