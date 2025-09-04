O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta (4), acusado de ter forçado um cartão amarelo em partida contra o Santos, pelo Brasileirão 2023, com o objetivo de beneficiar apostadores.

A sessão ocorre na sede do tribunal, no Rio, e pode resultar em punição ao jogador de 34 anos. Acompanhe a transmissão do julgamento, que é realizada pelo STJD.

O caso Bruno Henrique

A denúncia diz respeito a um episódio ocorrido em 2023, em partida contra o Santos, em que Bruno Henrique supostamente tomou um cartão amarelo de propósito para beneficiar apostadores.

Recentemente, o atleta também virou réu na Justiça Comum, após o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) acolher a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Não há a possibilidade de suspensão preventiva e o jogador seguirá suas atividades normalmente no Flamengo. A denúncia é o início do processo no STJD, e na sequência será agendado o julgamento.