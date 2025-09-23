Jorginho reforça o Flamengo contra o Estudiantes na Libertadores em jogo decisivo na Argentina

Após uma ausência de quatro partidas por causa de um edema na coxa esquerda, o meio-campista Jorginho está de volta. O atleta foi relacionado pelo técnico Filipe Luís e enfrenta o Estudiantes nesta quinta-feira, em jogo que vale vaga às semifinais da Libertadores.

O volante voltou a treinar com o grupo nesta terça-feira e vai ser avaliado pela comissão técnica para saber se tem condições de suportar os 90 minutos ou se será mais prudente utilizá-lo no decorrer do confronto.

Com a volta de Jorginho, Filipe Luís poderá ter o experiente atleta ao lado de Saúl no meio-campo. O uruguaio Arrascaeta completa o setor contra o rival argentino.

No compromisso de ida pelas semifinais, realizado no Maracanã, o time carioca venceu o Estudiantes por 2 a 1 em um jogo cercado de polêmica. O atacante Plata, expulso na partida, teve seu cartão revogado após a Conmebol reconhecer o erro da arbitragem no lance em que aplicou o segundo amarelo ao atleta. Assim, ele está à disposição de Filipe Luís para atuar nesta quinta-feira.

O técnico do time argentino, Eduardo Domínguez, pediu que o seu time apenas se concentre na partida ao falar do duelo decisivo contra a equipe carioca.