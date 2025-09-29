Jogos de Paris custaram 6 bilhões de euros ao Estado francês (Tribunal de Contas)

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 custaram 6,6 bilhões de euros (41,2 bilhões de reais) de dinheiro público, segundo um relatório publicado nesta segunda-feira (29) pelo Tribunal de Contas, que destacou que o valor não representa um "gasto orçamentário excessivo".

A quantia, no entanto, representa um aumento em relação aos 5,9 bilhões de euros (36,8 bilhões de reais) de gasto público estimados pelo próprio Tribunal de Contas.

Os gastos incluem EUR 3,02 bilhões (18,8 bilhões de reais) em gastos de organização (que incluem EUR 1,44 bilhão ou R$ 8,9 bilhões em segurança) e EUR 3,63 bilhões (22,6 bilhões de reais) em infraestruturas.

O órgão disse que parte do aumento do orçamento inicial se deve ao dinheiro investido para garantir que o rio Sena estivesse suficientemente limpo para as provas de natação em águas abertas e o triatlo.

Em 2023, estimava-se que o dinheiro público necessário para a organização dos Jogos seria de 2,4 bilhões de euros (14,9 bilhões de reais) e em março de 2024, o próprio presidente do Tribunal de Contas, Pierre Moscovici, avaliou que o investimento público se situaria entre os três e os cinco bilhões de euros (entre 18 e 31 bilhões de reais).

Nesta segunda-feira, Moscovici, ex-ministro das Finanças e ex-comissário da UE, destacou à imprensa "o sucesso incontestável dos Jogos" e que, apesar de o evento ter exigido "uma forte mobilização das finanças públicas", não foram detectados "excessos orçamentários", muito pelo contrário, considerou que o gasto público foi "moderado".

Além da fatura pública, é preciso levar em consideração também os gastos já conhecidos do Comitê de Organização (COJO), que foram de 4,4 bilhões de euros (27,8 bilhões de reais), com um superávit de EUR 75 milhões (468 milhões de reais), e que em sua maior parte foram financiados com capital privado, sem esquecer a sociedade Solideo, encarregada das infraestruturas olímpicas e que tinha tanto participação pública quanto privada, cujo orçamento total ascendeu a outros 4,5 bilhões de euros (28 bilhões de reais).

O Tribunal de Contas considera que o orçamento nas infraestruturas "foi cumprido no geral", mas não na área de segurança, cujo processo classificou como "particularmente errático".

Por fim, este órgão admite que o impacto dos Jogos na economia francesa "é modesto neste momento" e que será "relativamente limitado a curto prazo".