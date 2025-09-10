Jogos da Juventude começam de olho no futuro do esporte brasileiro

Jogos da Juventude completam 25 anos. Gabriel Heusi / COB/Divulgação

O futuro do esporte brasileiro já começou e pode ser visto a partir desta quarta (10). Considerado uma porta de entrada para jovens brasileiros, os Jogos da Juventude serão oficialmente abertos em Brasília. As competições serão disputadas até 25 de setembro.

O evento terá um edição superlativa. Contará com a participação de 4,7 mil atletas até 17 anos, um recorde — maioria feminina, sendo 2.369 atletas mulheres e 2.231 homens —, além da presença de 837 treinadores.

— Uma disputa assim, que não é apenas o campeonato da modalidade, mas envolve diversos torneios, é um grande marco na carreira de qualquer atleta. É um evento que se assemelha, guardadas as devidas proporções, ao que são os Jogos os Pan-americanos e os Jogos Olímpicos — acredita Sebastian Pereira, Gerente Executivo de Educação, Fomento e Infraestrutura do COB, que está à frente do Programa de Observadores na análise de competidores, técnicos e árbitros durante as disputas.

As 27 unidades da Federação estarão representadas. O Rio Grande do Sul levará a sua maior delegação da história. Serão 208 atletas com as cores do Estado.

As modalidades dos Jogos da Juventude

Bloco 1 (11 a 13/09): atletismo, ciclismo, esgrima, natação, ginástica artística, tiro com arco e tênis de mesa;

Bloco 2 (15 a 17/09): águas abertas, triatlo, wrestling, remo virtual, basquete, futsal e vôlei de praia;

Bloco 3 (21 a 23/09): judô, badminton, taekwondo, ginástica rítmica, handebol e vôlei.

Eles disputarão 19 das 20 modalidades. Apenas o wrestling não contará com um gaúcho na busca por medalha. Na edição passada, os atletas do RS subiram 40 vezes no pódio, com 13 medalhas de ouro, 13 de prata e 16 de bronze.

— O esporte para a juventude é a nossa prioridade. Mais do que revelar atletas de alto rendimento, a iniciação esportiva formam cidadãos comprometidos com valores que levam para toda a vida. Os Jogos da Juventude representam um marco no futuro do esporte gaúcho, pois reúnem talento, dedicação e superação — comenta o secretario de Esporte e Lazer Juliano Franczak, Gaúcho da Geral.

O Estado ficou na quarta colocação no quadro de medalhas, atrás de São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. O principal destaque foi a ginasta Francine Luise Dias — a atleta do Grêmio Náutico União conquistou seis medalhas.

Afirmar que o futuro do esporte brasileiros passa pelos Jogos da Juventude não é um chavão. Da delegação brasileira presente nos Jogos Olímpicos de Paris, 37% disputou o evento.