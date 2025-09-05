Jogo de abertura da temporada da NFL tem paralisação por raios e vitória dos Eagles sobre os Cowboys

Jalen Hurts correu para dois touchdowns na partida. Foto por MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A abertura da temporada 2025/2026 da NFL teve de tudo. O Philadelphia Eagles cumpriu o favoritismo, de ser o atual campeão do Super Bowl e de jogar no Lincoln Financial Field, e venceu o Dallas Cowboys por 24 a 20. A partida, que começou na quinta-feira (4), acabou apenas na sexta-feira (5), por conta dos raios que ameaçaram cair na Filadélfia.

Após a primeira jogada, que foi o kickoff, o defensor Jalen Carter foi expulso, pois decidiu cuspir no quarterback Dak Prescott. A atitude marcou o primeiro ato de um jogo bastante faltoso.

Pontos também não faltaram, foram 27 só no primeiro tempo. A vantagem foi dos Eagles, que marcaram três touchdowns terrestres, sendo dois do quarterback Jalen Hurts e um dos running back Saquon Barkley.

Os Cowboys também marcaram correndo, com Javonte Williams duas vezes. Brandon Aubrey foi bem nos chutes e converteu dois field goals para Dallas, que foi para o vestiário perdendo por 21 a 20.

Segundo tempo com parada

No retorno do intervalo, os Cowboys estiveram próximos de virar a partida. No entanto, a defesa dos Eagles forçou um fumble e Quinyon Mitchell recuperou a bola para os mandantes.

Após o turnover, um imprevisto aconteceu na Filadélfia. Por conta do risco de raios, o aviso de weather delay foi anunciado no estádio. No Mundial de Clubes de futebol isso ocorreu diversas vezes nos EUA, algo que já era comum para os fãs de NFL.

Após mais de 30 minutos de paralisação, o jogo voltou em uma rotação menor, com destaque para as defesas. Os Eagles ampliaram com um field goal, mas a partida seguiu aberta até os minutos finais.

Os Cowboys tiveram chances de virar, mas não conseguiram. Dois bons passes de Dak Prescott para CeeDee Lamb não foram completados por conta de drops do recebedor.

Grandes eventos na abertura da temporada

Com muitos fãs da NFL que vão acompanhar a partida desta sexta-feira (5), em São Paulo, entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, a demanda por lugares para acompanhar a abertura da temporada foi grande.

Os Chiefs e os Chargers realizaram eventos próprios para receber seus torcedores. No de Kansas, até a gaúcha Luiza Sonza apareceu, fez um show e declarou torcida para a equipe.

Um dos principais eventos ocorreu na Casa 246 Gastrobar, que reuniu mais de 200 fãs de futebol americano. Foram torcedores dos Eagles, dos Cowboys e de outras franquias, com camisetas diversas.