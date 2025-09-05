Esportes

Começou!
Notícia

Jogo de abertura da temporada da NFL tem paralisação por raios e vitória dos Eagles sobre os Cowboys

Atuais campeões do Super Bowl souberam trabalhar com a vantagem construída ao longo da partida

Alex Torrealba

Direto de São Paulo

