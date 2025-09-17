Jogadores do Monaco ficam só de cueca dentro de avião antes de estreia na Champions League; veja vídeo

Vídeos do momento foram publicados nas redes sociais. Instagram / Reprodução

Os jogadores do Monaco tiveram um contratempo inusitado na viagem para a estreia na Champions League, que será nesta quinta-feira (18), contra o Brugge. O avião que levaria o elenco para Bruges, na Bélgica, teve um problema técnico e o ar-condicionado parou de funcionar antes da decolagem.

Como resultado, a temperatura aumentou dentro da aeronave e fez com que os atletas tirassem a roupa para aliviar o calor. A cena foi publicada nas redes sociais e é possível ver os jogadores muito suados, sem camisa ou apenas de cueca.

O elenco saiu do avião e esperou na pista do aeroporto de Nice o problema ser resolvido. Monaco e Brugge jogam pela primeira rodada da Champions League nesta quinta(18), às 13h45min.

Confira o vídeo dos jogadores do Monaco: