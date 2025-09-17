Esportes

Cena inusitada
Jogadores do Monaco ficam só de cueca dentro de avião antes de estreia na Champions League; veja vídeo

Aeronave que levaria o time para a Bélgica teve um problema no ar-condicionado e deixou os atletas passando calor

