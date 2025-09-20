João Fonseca vence italiano e Time Mundo reage na Laver Cup

Fonseca vibra com vitória. EAKIN HOWARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A oitava edição da Laver Cup, competição entre times, criada em 2017 e que contabiliza pontos no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), começou com duas vitórias da Europa contra uma do Time Mundo.

Em São Francisco, na Califórnia, casa do Golden State Warriots, time da NBA, os europeus abriram vantagem no confronto com vitórias do norueguês Casper Ruud sobre o estadunidense Reilly Opelka por 6/4 e 7/6 (7-4) e do tcheco Jakub Mensik sobre outro tenista da casa, Alex Michelsen, por 6/1, 6/7 (3-7) e 10-8.

A reação do Time Mundo, que tem como capitão o ex-jogador Andre Agassi, veio com o brasileiro João Fonseca.

E o jovem tenista de 19 anos não decepcionou. Com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h26min de jogo, ele derrotou o italiano Flavio Cobolli e marcou o primeiro ponto de sua equipe.

O jogo

Fonseca cumprimenta Agassi (de costas). EAKIN HOWARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A partida começou equilibrada, com Cobolli, 25º colocado do ranking mundial pressionando o brasileiro até conseguir uma quebra em 3 a 2 e logo depois sacar para abrir 4 a 2.

Mas Fonseca não se abateu e venceu quatro games seguidos, com direito a duas quebras de saque, o que fez Agassi puxar o grito "João Fonseca, João Fonseca" que já virou tradicional com a torcida brasileira que segue o carioca pelo circuito.

Na segunda parcial, João entrou mais forte e quebrou o serviço de Cobolli em 3 a 1, mas acabou perdendo o saque em 2 a 3. Porém, ele voltou a conseguir um break e abriu 4 a 2. Sem outra quebra confirmada, Fonseca fechou em 6 a 3 e se tornou o mais jovem jogador a ganhar uma partida na história do evento.

Mais uma vez, Agassi puxou o coro de "João Fonseca, João Fonseca, João Fonseca" para o brasileiro e foi acompanhado por todos os presentes.

Após o jogo, o carioca ainda foi recepcionado por jogadores do Golden State, incluindo o brasileiro Gui Santos.

De acordo com o regulamento, neste primeiro dia, cada triunfo vale um ponto; no sábado, dois; e no domingo, três. A equipe que primeiro chegar a 13 é declarada campeão.