João Fonseca impressiona lendas em título da Laver Cup: 'Será um dos grandes do tênis'

O Time Mundo venceu o Time Europa na edição de 2025 da Laver Cup, torneio exibição que reúne as maiores estrelas do tênis ao redor do globo, neste fim de semana, em São Francisco, nos Estados Unidos. Em meio a Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz e outras celebridades do esporte, o brasileiro João Fonseca certamente mostrou porque é um diamante do tênis e fez por merecer sua convocação.

Fonseca foi, sem dúvida, a principal atração do evento. O brasileiro jogou apenas na sexta-feira, conseguindo a primeira vitória para o Time Mundo ao bater o italiano Flavio Cobolli, número 25 do ranking da ATP, por 6-4 e 6-3. O brasileiro de 19 anos se tornou o mais jovem a conseguir uma vitória na Laver Cup.

Seus forehands e golpes geravam "uh", "ah", da plateia de mais de 20 mil pessoas no Chase Center, casa do Golden State Warriors, na NBA. Não só o público pagante tinha reações impressionadas, bem como as lendas do tênis que capitaneavam os dois times, como Andre Agassi (vencedor de 8 Grand Slams), Patrick Rafter (bicampeão do US Open), Tim Henman, Yannick Noah e, claro, Alcaraz e cia.

"Obviamente que Fonseca é um jogador muito querido, mesmo tendo jogado muito torneios e tendo uma carreira curta", disse Alcaraz, atual número 1 do mundo, à ESPN.

"Tem sido muito empolgante ver o jogo dele de perto. Ele bate bem dos dois lados, cada parte do jogo dele é competitiva, é confiante, ele não busca validação de ninguém. É como se houvesse uma segurança interna de que ele é um verdadeiro ativo em uma quadra de tênis", analisou Agassi, capitão do Time Mundo.

"As palavras que vêm à minha mente são incrivelmente maduro, um QI tenístico alto, ele é calmo, aberto à sugestões, está aberto a aprender, aprende rapidamente. Ele em um ano será um grande jogador, em dois anos será excepcional, porque tem a capacidade de aprender. Ele quer continuar melhorando", afirmou Rafter, em coletiva no fim de semana, sobre Fonseca.