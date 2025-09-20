João Fonseca ganha prêmio de melhor jogada na Laver Cup; veja vídeo

João Fonseca venceu Flavio Cobolli por 2 sets a 0. JOE SCARNICI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Além de conquistar uma vitória importante para o Time Mundo na Laver Cup, o brasileiro João Fonseca ganhou o prêmio de melhor jogada do primeiro dia de competição. O lance aconteceu na vitória de Fonseca sobre o italiano Flavio Cobolli, 25º do mundo, na noite de sexta-feira (19).

O lance acontece depois um intenso rally entre os tenistas, quando o brasileiro respondeu o ataque de Cobolli com um voleio na rede para fechar o ponto.

Esta é a oitava edição da Laver Cup, realizada em São Francisco, nos Estados Unidos. A competição reúne uma equipe da Europa contra o resto do mundo em 12 partidas ao longo de três dias. As vitórias somam pontos crescentes: um na sexta-feira (19), dois no sábado (20) e três no domingo (21). O time que alcançar 13 pontos primeiro leva o título.

Veja o lance