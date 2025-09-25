João Fonseca faz amistoso com Carlos Alcaraz em dezembro nos Estados Unidos

O tão aguardado encontro entre o principal tenista brasileiro e Top 1 do tênis mundial já tem data e local para acontecer. João Fonseca e Carlos Alcaraz vão se enfrentar no dia 8 de dezembro em Miami, em um jogo de exibição. O anúncio foi feito nesta quinta-feira.

O torneio, chamado Miami Invitation, vai marcar o primeiro confronto de tênis da história, que será realizado no loanDepot park, estádio que desde 2012 é a casa do Miami Marlins, equipe da Major League Baseball (MLB).

O evento conta ainda com mais uma partida. A americana Amanda Anisimova, 4ª do ranking da WTA, encara a britânica Emma Raducanu, 32ª da lista.

Considerado um dos tenistas mais promissores pelo nível de tênis apresentado no circuito internacional, João Fonseca (42º) , de 19 anos, já recebeu elogios de vários tenistas consagrados, como Novak Djokovic e Andre Agassi. Recentemente, ele se destacou na Laver Cup ao integrar a equipe mundo e vencer o italiano Flávio Cobolli por 2 sets a 0.

Do outro lado, Carlos Alcaraz, líder do ranking da ATP, e dono de seis títulos de Grand Slam, desbancou recentemente o italiano Jannik Sinner do topo da lista da ATP ao consquistar o US Open em cima do rival.

Fonseca comentou sobre o torneio e a chance de enfrentar o rival espanhol. "Compartilhar a quadra com Carlos, Amanda e Emma no loanDeport Park será épico. Os fãs de Miami, em especial a comunidade brasileira, vão transformar esta noite em um momento verdadeiramente especial", disse.