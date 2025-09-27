João Fonseca desiste do Masters 1000 de Xangai e encerra a temporada em quatro torneios na Europa

Último jogo de Fonseca foi na Laver Cup. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Aguardado como uma das grandes atrações do Masters 1000 de Xangai, na China, que terá início nesta quinta-feira (2), João Fonseca, 19 anos, desistiu de participar do torneio. Não foi divulgado o motivo da retirada da inscrição do 42º colocado do ranking da ATP.

O jovem tenista brasileiro divulgou seu calendário com os próximos compromissos sem o giro pela Ásia, onde atualmente se encontram os nomes importantes da modalidade, como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, assim, ele vai direto para a Europa, onde participará do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, a partir de 13 de outubro.

Será a primeira competição de Fonseca neste nível desde Eastbourne, na Inglaterra, durante sua preparação para Wimbledon. Na semana seguinte, ele viaja para Basileia, na Suíça, para o ATP 500, a partir de 20 de outubro.

Conforme o planejamento de sua equipe, ainda no fim de outubro, Fonseca disputará o Masters 1000 de Paris, seu sétimo torneio deste nível no ano depois de Indian Wells, Miami, Madri, Roma, Canadá e Cincinnati. Sua melhor posição foi uma terceira rodada, obtida nos Abertos de Miami e Cincinnati.

Na sequência, o brasileiro encerra sua participação no circuito, a partir de 2 de novembro, no ATP 250 de Atenas, na Grécia, ou de Metz, na França. A jovem sensação do tênis ainda vai encarar Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, em um jogo de exibição, em Miami, no dia 8 de dezembro.

João Fonseca entrou em quadra pela última vez no torneio de exibição Laver Cup, nos Estados Unidos, onde derrotou o italiano Flavio Cobolli, 25º do mundo, por 2 sets a 0 e ajudou o Time Mundo a superar o Time Europa. Antes, liderou o Brasil no triunfo sobre a Grécia, em Atenas, pelo Grupo Mundial I da Copa Davis.

Confira o calendário de João Fonseca até o fim do ano: