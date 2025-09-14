João Fonseca bate Stefanos Tsitsipas e Brasil avança na Copa Davis

João garantiu a vaga brasileira. André Gemmer / Divulgação/CBT

O Brasil derrotou a Grécia pelo Grupo Mundial I da Copa Davis. Neste domingo (14), João Fonseca superou Stefanos Tsitsipas por 2 a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, em duas horas e dois minutos de jogo e fechou a série melhor de cinco em 3 a 1.

O Brasil conquistou a vantagem de 2 a 1, com a vitória de Rafael Matos e Marcelo Melo, nas duplas, Fonseca foi à quadra do OAKA Spyros Louis, em Atenas, para confirmar a vaga brasileira no qualificatório Mundial de 2026, que será realizado em fevereiro.

Leia Mais Rafael Matos e Marcelo Melo vencem gregos e deixam Brasil a uma vitória na Copa Davis

Mas experiente, ex-número 3 e atual 27º do ranking da ATP, dono de 12 títulos no circuito e finalista em Roland Garros-2021 e no Australian Open-2023, Tsitsipas tinha a responsabilidade de vencer e empatar a disputa, para forçar um quinto jogo.

A partida

Fonseca (E) e Tsitsipas (D) fizeram grande jogo. André Gemmer / Divulgação/CBT

Com a presença de Novak Djokovic na arquibancada, Fonseca começou melhor e quebrou o saque do grego no primeiro game. Logo depois, confirmou o serviço e se adiantou em 2-0.

Sem novas quebras até o final e com sete winners (bolas vencedoras) contra quatro de Tsitsipas, o brasileiro fez 6 a 4 e deixou a equipe brasileira a um set da vitória.

Leia Mais Luisa Stefani e Tímea Babos conquistam o SP Open

O começo da segunda parcial foi equilibrado e com 2-2 no placar, Stefanos Tsitsipas se dirigiu ao árbitro de cadeira e pediu para receber atendimento médico no vestiário. Imediatamente, João Fonseca resolveu aproveitar e também deixar a quadra.

Após uma paralisação de quase 10 minutos, o jogo retomou e mudou de lado. Tsitsipas passou a jogar mais solto e conseguiu quebrar o sque do brasileiro em 4-2. Fonseca pressionou, mas não conseguiu devolver o break e perdeu por 6 a 3.

FOnseca ganhou os três últimos games e virou o jogo. André Gemmer / Divulgação/CBT

No terceiro set, o grego aproveitou um momento de instabilidade do brasileiro, no quinto game, e conseguiu uma quebra que foi decisiva. Com 3-2 no marcador, Tsitsipas sacou e chegou a 4-2, confirmando a vantagem.

O grego seguiu liderando e sacou em 5-4, podendo empatar o confronto. Mas João Fonseca elevou o nível de jogo e venceu três games seguidos, com duas quebras de saque e iniciou um Carnaval brasileiro em Atenas.