Izabela Rodrigues termina em nono no lançamento do disco do Mundial de Atletismo 

Izabela disputou sua primeira final. Fernanda Paradizo / Divulgação/CBAt

A brasileira Izabela Rodrigues da Silva terminou em nono lugar na final do lançamento do disco do Campeonato Mundial de Atletismo, em Tóquio, no Japão.

Neste domingo (14), com a marca de 63m22cm, ela teve desempenho inferior às eliminatórias, onde atingiu 63m75cm e foi a sexta melhor.

— Estou feliz por ter ficado em nono, mas não estou satisfeita. Poderia ter feito mais, dar uma brigada com as meninas, mas acabei não fazendo um resultado suficiente para ter mais dois lançamentos. Foi positivo ter chegado na final, mas vou trabalhar em alguns detalhes para poder chegar mais forte. Estamos chegando, aos poucos, mas quero ir mais à frente. Consegui chegar tranquila na final, mas sei que dá para trabalhar muito mais — avaliou a paulista de 30 anos.

A medalha de ouro foi para a estadunidense Valarie Allman, atual bicampeã olímpica, que conquistou seu primeiro título mundial, com 69m48cm. A holandesa Jorinde Van Klinken ganhou a prata (67m50cm) e a cubana Silinda Morales o bronze (67m25cm).

Allman festeja título do disco. BEN STANSALL / AFP

Outros brasileiros

Três brasileiros estrearam no Mundial e não avançaram para as fases seguintes. Ketiley Batista disputou as eliminatórias dos 100 metros com barreiras e, com o tempo de 13seg30, foi a 38ª na classificação geral.

Já Tiffani Marinho também parou nas eliminatórias dos 400 metros. Com 53seg34, ela terminou no 47º lugar.