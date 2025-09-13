Izabela Rodrigues é finalista do lançamento do disco no Mundial de Atletismo 

Izabela disputará sua primeira final. Sebastian Lasquera / AtletismoSulAmericano

A brasileira Izabela Rodrigues da Silva está na final do lançamento do disco do Campeonato Mundial de Atletismo, que é realizado em Tóquio, no Japão. A paulista de 30 anos entra na briga por medalhas na manhã de domingo (14), a partir das 7h12min (de Brasília).

Na qualificação, disputada na madrugada deste sábado (13), pelo horário brasileiro, Izabela fez 63m75cm, seu melhor resultado na temporada e sexta melhor marca da etapa classificatória.

Esta é a terceira vez que a atleta do Instituo Elisângela Maria Adriano-SP (IEMA) participa de um Mundial. Será sua primeira final.

— Foi uma prova de muito nervosismo, mas estou bem feliz. Mais feliz ainda de conseguir ir para final, pelo ano que eu tive, difícil, com lesões. Estou me segurando para não chorar — disse a recordista brasileira com 65m25cm.

Outra brasileira na prova, Andressa de Morais (Pinheiros-SP) não avançou à final. Ela foi apenas a 37ª colocada, com 52m99cm.

Arremesso de peso

Crouser ganhou título do peso pela terceira vez. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Willian Dourado (Praia Clube-MG) atingiu a marca de 19m78cm e ficou na 21ª posição nas classificatórias do arremesso de peso.

Já Welington Morais (Pinheiros-SP) machucou a panturrilha durante um treinamento e não entrou na qualificação.

Apenas os 12 melhores se classificaram para a decisão, que teve como vencedor o estadunidense Ryan Crouser. Ouro nas três últimas edições dos Jogos Olímpicos, o atleta de 32 anos sagrou-se tricampeão mundial com 22m34cm.

O pódio ainda teve o mexicano Uziel Muñoz, prata com 21m97cm (recorde nacional), e o italiano Leonardo Fabbri, bronze com 21m94cm.

10 mil metros feminino

Núbia foi a 24ª nos 10 mil. Fernanda Paradizo / Divulgação/CBAt

Núbia de Oliveira Silva (Praia Clube-MG) terminou na 24ª posição dos 10 mil metros, com o tempo de 36min00seg21.

A medalha de ouro foi ganha pela queniana Beatrice Chebet. A campeã olímpica dos 5 e 10 mil metros fez 30min37seg61 para conquistar seu primeiro título mundial.

O pódio ainda teve a italiana Nadia Battocletti, prata com 30mn38seg23 (recorde nacional). A etíope Gudaf Tsegay garantiu o bronze com 30min30seg65.

Salto em distância

Na disputa do salto em distância feminino, Lissandra Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT) sentiu uma lesão no posterior da perna direita no aquecimento e também não disputou a qualificação.

As 12 melhores avançaram para a final marcada para o domingo, às 8h40min. A melhor nas eliminatórias foi a estadunidense Tara-Davis Woodhall, com 6m88cm.

EUA ganham ouro no 4x400 misto

Na primeira prova de revezamento do Mundial, os Estados Unidos garantiram o ouro do revezamento misto 4x400 metros. A equipe formada por Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver e Alexis Holmes fez 3min08seg80 e estabeleceu um novo recorde do campeonato.

A prata ficou com o time da Holanda, que fez 3min09seg, seguido pela Bélgica (3min10seg61). O Brasil não participou.

100 metros

Ana Carolina Azevedo não passou das eliminatórias dos 100 metros. Fernanda Paradizo / Divulgação/CBAt

A prova mais veloz do atletismo teve as eliminatórias. No feminino, Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) marcou 11seg24 e terminou com 22º lugar, ficando fora das semifinais.

O melhor tempo foi da santa-lucense Julien Alfred, atual campeã olímpica e mundial indoor, que fez 10seg93, apenas 0seg01 à frente da britânica Daryll Neita.

Entre os homens, o recordista brasileiro e sul-americano da prova, Erik Cardoso (Sesi-SP) fez 10seg32 e acabou apenas em 41º lugar. Felipe Bardi (Sesi-SP) foi ainda pior e com 10seg54 finalizou na 51ª colocação entre 56 participantes.

A melhor marca foi do sul-africano Gift Leotlela, que marcou 9seg87, ficando 0seg01à frente do nigeriano Kanyinsola Ajayi.