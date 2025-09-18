Ítalo Ferreira faz manobra inédita em piscina com ondas; veja vídeo

Ítalo Ferreira já venceu título mundial e olímpico de surfe. Thiago Diz / WSL

O primeiro campeão olímpico de surfe, em 2021, segue fazendo história pelo esporte. Ítalo Ferreira publicou, na quarta-feira (17), um vídeo no qual ele realiza pela primeira vez a manobra de 720º.

A rotação de duas voltas completas com a prancha foi realizada na piscina de ondas do Boa Vista Surf Lodge, em Porto Feliz, interior de São Paulo.

Na publicação do Instagram, Ferreira revelou que realizou a manobra pela primeira vez, e ela foi gravada para um programa de surfe do Canal Off e Globoplay.

O momento também foi registrado por Marcelo Trekinho, ex-surfista profissional e que atualmente mantém, ao lado de Gabriel Pastori, o Uaradei, canal de sucesso sobre surfe no YouTube.

A manobra entusiasmou todos e Trekinho comentou: "Ele vai tentar mais uma vez para provar que não foi sorte". Na sequência, Ferreira executou novamente o 720º, com perfeição.

"Que VIBE! Tô em choque até agora", celebrou o surfista, que já foi campeão mundial.