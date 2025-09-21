Itália vence os EUA e é bicampeã da Billie Jean King Cup

Italianas comemorarm o bicampeonato AFP

A Itália manteve o título da Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo feminina de tênis. Neste domingo (21), em Shenzhen, na China, as italianas venceram os Estados Unidos pr 2 a 0 e venceram a competição pela sexta vez na história, a segunda consecutiva.

Com a conquista, a equipe italiana passa a ser a quarta maior vencedora do torneio, que originalmente foi chamado de Federation Cup (1963 a 1964), posteriormente foi denominado FedCup (1995 a 2019) e desde 2020 mudou para Billie Jean King Cup.

Nesta fase final, que foi disputada por oito seleções, a Itália fez 2 a 0 na China e 2 a 1 na Ucrânia, antes de disputar a decisão com os EUA, que eliminaram o Cazaquistão (2 a 1) e a Grã-Bretanha (2 a 0).

Terceira melhor italiana no ranking mundial da WTA, Elisabetta Cocciaretto abriu a final derrotando Emma Navarro. A número 91 do mundo venceu a 18ª por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1h25min de jogo.

O bicampeonato veio com a vitória de Jasmine Paolini, quinta do ranking, sobre Jessica Pegula, sétima colocada, com parciais de 6/4 e 6/2, em partida que teve 1h24min de duração.

Com 2 a 0 no placar, o terceiro jogo não precisou ser disputado.



