Itália vence a Ucrânia e vai à final da Billie Jean King Cup

Paolini (E) e Errani (D) marcaram o ponto decisivo. STR / AFP

Atual campeã da Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo feminina de tênis, a Itália vai defender o título do torneio, que tem sua fase final sendo disputada em Shenzhen, na China.

Nesta sexta--feira (19), as italianas lideradas por Jasmine Paolini derrotaram a Ucrânia, de virada, por 2 a 1, e agora esperam a definição do confronto entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, que se enfrentam no sábado (20), a partir das 6h (de Brasília).

Oitava do ranking mundial, Paolini foi a responsável por empatar a série ao derrotar Elina Svitolina, 13ª do mundo, por 2 a 1. As parciais de foram de 3/6, 6/4 e 6/4, em uma batalha de duas horas e 25 minutos.

Antes, Marta Kostyuk (26ª ) venceu Elisabetta Cocciaretto (91ª ) por tranquilos 6/2 e 6/3, em 1h29min, e colocado o time ucraniano em vantagem.