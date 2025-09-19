Itália vence a Ucrânia e vai à final da Billie Jean King Cup

Atual campeã da Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo feminina de tênis, a Itália vai defender o título do torneio, que tem sua fase final sendo disputada em Shenzhen, na China.
Nesta sexta--feira (19), as italianas lideradas por Jasmine Paolini derrotaram a Ucrânia, de virada, por 2 a 1, e agora esperam a definição do confronto entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, que se enfrentam no sábado (20), a partir das 6h (de Brasília).
Oitava do ranking mundial, Paolini foi a responsável por empatar a série ao derrotar Elina Svitolina, 13ª do mundo, por 2 a 1. As parciais de foram de 3/6, 6/4 e 6/4, em uma batalha de duas horas e 25 minutos.
Antes, Marta Kostyuk (26ª ) venceu Elisabetta Cocciaretto (91ª ) por tranquilos 6/2 e 6/3, em 1h29min, e colocado o time ucraniano em vantagem.
Com a igualdade, a vaga para a decisão foi definida nas duplas. E Jasmine Paolini e Sara Errani, atuais campeãs olímpicas e de Roland Garros, venceram Kostyuk e Lyudmyla Kichenok por 2 a 0 (6/2 e 6/3) e garantiram a Itália na terceira final seguida da Billie Jean King Cup.