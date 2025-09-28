Itália confirma favoritismo, vence a Bulgária e é penta no Mundial de Vôlei masculino

Italianos confirmaram supremacia. Volleyball World / Divulgação

A Itália conquistou neste domingo (28), o título do Campeonato Mundial De Vôlei masculino, pela quinta vez na história. Na decisão disputada em Pasay City, nas Filipinas, a equipe comandada por Ferdinando De Giorgi superou a Bulgária por 3 sets 1, parciais de 25/21, 25/17, 17/25 e 15/10, em 1h38min de partida.

Principal favorita a vencer o torneio, a seleção italiana sofreu uma inesperada derrota na fase de grupos, para a Bélgica (3 x 2) e chegou a ter sua classificação ameaçada.

Mas a partir das etapas eliminatórias voltou a mostrar um voleibol de alto nível e eliminou Argentina, Bélgica e a rival Polônia, todas por 3 a 0.

A decisão

Romanò foi o maior pontuador da Itália. Volleyball World / Divulgação

O jogo final deste domingo chegou a parecer que poderia ser equilibrado. O começo do primeiro set foi de troca de pontos das duas seleções, até a Itália abrir 17 a 14 em boa sequência de saques de Romanò.

A Bulgária ainda reagiu na mesma moeda e com bons saques de Aleksandar Nikolov encostou em 21 a 20, mas logo depois os italianos retomaram o controle e num ataque de Bottolo fecharam em 25 a 21, com 12 pontos de ataque contra 10 dos búlgaros.

No segundo set, a Itália disparou em 10 a 5, logo depois de um bloqueio do levantador Giannelli sobre Aleksandar Nikolov.

Com algumas trocas no fundo de quadra e uma melhor distribuição do levantador Simeon Nikolov, de apenas 18 anos, a Bulgária reagiu mais uma vez e empatou em 11 a 11.

O técnico De Giorgi pediu tempo, reorganizou a Azzurra e os italianos marcaram quatro pontos seguidos (15 a 11). No final, um ace de Bottolo definiu o 25 a 17. Nesta parcial, a Itália marcou seis pontos de saque.

Aleksandar Nikjolov foi maior pontuador do Mundial. Volleyball World / Divulgação

A Bulgária conseguiu se recuperar no terceiro set e após um início equilibrado, abriu a primeira diferença (11 a 9) em ataque de Atanasov, que terminou a parcial com oito pontos, incluindo o da vitória por 25 a 17, que forçou o prolongamento da decisão.

Incomodada com a derrota no set anterior, a Itália voltou para a quadra para definir o campeonato e fez uma quarta parcial brilhante.

Com um saque potente e sem deixar a seleção da Bulgária respirar, a equipe italiana fez 25 a 10, sendo os últimos seis pontos anotados em sequência de saques de Bottolo. O ponto final foi marcado pelo central Anzani.

Destaques

Bottolo foi decisivo para vitória italiana. Volleyball World / Divulgação

Com 22 pontos, o oposto Yuri Romanò foi o grande nome italiano da final. Além dele, os pontas Mattia Bottolo e Alessandro Michieletto contribuíram com 19 e 11 pontos, respectivamente.

Maior pontuador do Mundial, Aleksandar Nikolov marcou 23 vezes, mas não conseguiu ameaçar o domínio italiano.

Penta

Ferdinando De Giorgi esteve presente nas cinco conquistas italianas. Volleyball World / Divulgação

A vitória deste domingo garantiu o pentacampeonato para a Itália, que já havia vencido as edições 1990, 1994 e 1998 e de 2022.

Nestas conquistas, Ferdinando De Giorgi sempre esteve presente. Ele foi o levantador da equipe tricampeã nos anos 1990 e o treinador das campanhas vitoriosas dos anos 2020.

Com seis títulos, a ex-União Soviética é a maior campeã da história do Mundial.

Tabu mantido

A conquistas italiana ainda manteve um tabu na competição. Desde 1990, apenas três seleções venceram o Mundial: Itália (5), Brasil (3) e Polônia (2).



