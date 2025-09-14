Isaías Filho perde para uzbeque e fica com a prata no Mundial de Boxe

Isaías faturou a prata. World Boxing / Divulgação

O brasileiro Isaías Filho conquistou a medalha de prata da categoria até 90 kg do Campeonato Mundial de Boxe. Neste domingo (14), em Liverpool, na Inglaterra, ele foi derrotado pelo uzbeque Turabek Khabibullaev por decisão unânime dos árbitros.

Isaías foi dominado pelo asiático, que venceu os três rounds e garantiu seu primeiro título mundial.

As medalhas de bronze ficaram com dois cubanos que não defendem mais a bandeira do país. Loren Alfonso Domínguez, que luta pelo Azerbaijão, e Enmanuel Reys Pla, que compete pela Espanha.

Bolinha luta pelo ouro

Ainda neste domingo, Luiz Gabriel Oliveira, o Bolinha, vai disputar o título dos 60 kg contra o uzbeque Abdumalik Khalokov, campeão olímpico em Paris 2024 e mundial em 2023.