Inter lucrou duas vezes mais do que o Grêmio na última janela; veja valores

O Inter gastou mais, mas também lucrou mais que o Grêmio na última janela de transferências, encerrada na terça-feira (4). Ao todo, entre julho, agosto e setembro, a Dupla ganhou cerca de R$ 90 milhões, sendo mais da metade deste valor destinado aos cofres colorados.

A equipe de Roger Machado se desfez de três jogadores e ainda contou com percentuais das vendas do ex-atacante do clube Alemão — foram duas, já que o jogador rumou ao México e voltou à Espanha. O Tricolor, por sua vez, só viu o dinheiro entrar em seu caixa pela venda de Igor Serrote.

Grana aos cofres colorados

O principal lucro recente do Inter ocorreu na reta final da janela. Na terça-feira (3), o atacante Wesley foi vendido ao Al-Rayyan, do Catar, por R$ 54,5 milhões — a venda foi dividida em partes iguais entre o Palmeiras, clube formador do atleta, e o Colorado, que ficou com cerca de R$ 27,2 milhões.

Antes ainda, o Inter já havia vendido Matheus Dias e Kaique Rocha ao futebol português. O time de Roger recebeu R$ 9,1 milhões pelos jogadores. Fernando, Diego Rosa e Lucca saíram de graça. Ramon e o jovem goleiro da base Henrique Menke foram emprestados.

No caso de Alemão, o Inter manteve 30% dos direitos do atleta quando o vendeu ao Grupo Pachuca, em 2023. Porém, ele foi direto emprestado ao Real Oviedo, time da segunda divisão da Espanha e que pertence ao conglomerado mexicano.

Contratualmente, o atacante estava emprestado pelos gaúchos aos espanhóis desde aquela época. Portanto, o valor da venda colorada (R$ 15,3 milhões) só entrou quando Alemão foi de fato ao clube do México, em julho. Ele atuou somente seis partidas e foi vendido ao Rayo Vallecano, da Espanha — rendendo aos R$ 8,5 milhões ao Inter.

Grana aos cofres gremistas

O Grêmio se movimentou ativamente no mercado na última janela. Contratou sete nomes e viu outros seis saírem. Porém, só uma delas rendeu lucro direto ao caixa gremista.

Isso porque três atletas foram liberados por empréstimo: Arezo, Ronald e Carballo. Além deles, Gabriel Silva e Nathan Pescador rescindiram com o Tricolor, enquanto Luan Cândido, que estava emprestado pelo Bragantino, foi repassado para o Vasco.

A única venda foi a do lateral Igor Serrote. Revelado pelo Grêmio, o atleta de 20 anos foi vendido ao Al Jazira Club, dos Emirados Árabes. Pela negociação, o clube gaúcho recebeu cerca de R$ 30 milhões e fica com 20% sobre o eventual lucro de uma futura venda do jogador.

Os lucros do Inter na última janela

Wesley: R$ 27,2 milhões (Al-Rayyan-CAT)

R$ 27,2 milhões (Al-Rayyan-CAT) Alemão: R$ 15,3 milhões (Pachuca-MEX) + R$ 8,5 milhões (Rayo Vallecano-ESP)

R$ 15,3 milhões (Pachuca-MEX) + R$ 8,5 milhões (Rayo Vallecano-ESP) Matheus Dias: R$ 6,5 milhões (Nacional-POR)

R$ 6,5 milhões (Nacional-POR) Kaique Rocha: R$ 2,6 milhões (Casa Pia-POR)

Total: R$ 60,2 milhões

Os lucros do Grêmio na última janela

Igor Serrote: R$ 30 milhões (Al Jazira-EAU)

Total: R$ 30 milhões

