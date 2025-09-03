Alan Rodríguez e Noriega foram os únicos gastos diretos de Inter e Grêmio. Montagem sobre fotos / Ricardo Duarte, Inter / Lucas Uebel, Grêmio

Mesmo tendo contratado mais jogadores, o Grêmio gastou menos que o Inter na última janela de transferências, encerrada na terça-feira (2). Tal dado não considera gastos com luvas, extras e intermediários. Ao todo, foram sete reforços do Tricolor e três do Colorado.

A partir de agora, os times só poderão se reforçar com atletas livres do mercado. Segundo o regulamento do Brasileirão, as equipes participantes podem registrar até o dia 12 de setembro uma lista de 50 jogadores — prazo dado para inscrever substitutos dos vendidos ou lesionados, além de reforços.

Os movimentos de mercado da Dupla

A diferença nos números da Dupla se explica nos movimentos de mercado. O Grêmio trouxe jogadores por empréstimos (Arthur e Enzo) e livres no mercado (Carlos Vinícius, Balbuena e Willian — ainda não oficializado). Marcos Rocha foi liberado pelo Palmeiras.

A única contratação em que o Tricolor precisou investir diretamente foi em Erick Noriega. O Grêmio comprou o volante peruano por US$ 1,8 milhões (cerca de R$ 10 milhões pela cotação atual) — ficou com 80% dos direitos do atleta.

No Inter, foram três chegadas: Alan Benítez, que veio de graça após sair do Cerro Porteño, Richard, liberado pelo Alanyaspor, da Turquia, e Alan Rodríguez, comprado junto ao Argentinos Juniors. Portanto, o Colorado também só investiu diretamente em uma contratação.

Para adquirir 80% dos direitos do jogador uruguaio, valorizado no campeonato argentino, o Inter investiu US$ 4 milhões — em torno de R$ 22 milhões.

Os modelos das contratações da dupla Gre-Nal na última janela

Grêmio

Willian — livre no mercado

livre no mercado Enzo — empréstimo

empréstimo Arthur — empréstimo

empréstimo Noriega — US$ 1,8 milhões, cerca de R$ 10 milhões

US$ 1,8 milhões, cerca de R$ 10 milhões Carlos Vinícius — livre no mercado

livre no mercado Marcos Rocha — liberado pelo Palmeiras

liberado pelo Palmeiras Balbuena — livre no mercado

Total: US$ 1,8 milhões, cerca de R$ 10 milhões.

Inter

Alan Benítez — assinou pré-contrato quando ainda esta no Cerro Porteño

assinou pré-contrato quando ainda esta no Cerro Porteño Richard — liberado pelo Alanyaspor, da Turquia

liberado pelo Alanyaspor, da Turquia Alan Rodríguez —US$ 4 milhões, em torno de R$ 22 milhões

Total: US$ 4 milhões, em torno de R$ 22 milhões.

