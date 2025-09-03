Esportes

Movimentos no mercado
Notícia

Inter contratou menos, mas gastou mais que o Grêmio na última janela de transferências; veja os investimentos 

Ao todo, no período de transferências encerrado na terça-feira, sete reforços chegaram ao Tricolor e três ao Colorado

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS