Imprensa espanhola exalta início de temporada de Mbappé: 'É o dono do campeonato'

Com um gol e uma assistência, o atacante Mbappé brilhou na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad por 2 a 1, no estádio Anoeta, em San Sebastián, neste sábado, pela quarta rodada de La Liga. Jornais espanhóis, especialmente os de Madri, destacam a performance do francês neste começo de temporada. "Mbappé é o dono do campeonato", escreveu o Marca.

O As lamenta que a atuação equivocada da arbitragem tenha ofuscado "as maravilhas que o parisiense vem proporcionando desde o início da temporada". A equipe da capital espanhola teve o zagueiro Huijsen expulso ainda no primeiro tempo. Para o diário, Mbappé é ouro e está no auge. "Kylian aprimorou seu talento indiscutível, lembrando-nos daquele atacante estelar que venceu a Copa do Mundo de 2018 na Rússia com arranques que entrarão para a história."

Contra a Real Sociedad, Mbappé teve uma atuação muito destacada nos primeiros 15 minutos e foi comparado a Ronaldo e Butragueño, atacante espanhol ídolo do time de Madri. "O camisa 10 deixou sua marca com uma explosão à la Ronaldo, acelerando como um raio e finalizando com um chute de pé direito indefensável. Ele ainda nos reservou outra maravilha com uma jogada ao estilo de Butragueño, dançando para servir o turco Arda Güler (autor do segundo gol do Real)", elogiou o Marca, lembrando que naquele momento o time já estava com um jogador a menos.

Mbappé ainda deu outra assistência, mas o gol foi anulada por impedimento, e acertou a trave neste sábado no estádio Anoeta. "A atuação impressionante de Kylian reforçou a liderança do Real Madrid", escreveu o jornalista José María Rodríguez, do Marca.