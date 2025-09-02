Impacto financeiro do jogo da NFL em São Paulo pode ser maior em comparação com 2024

Partida da NFL em 2024 lotou a Arena do Corinthians. Alex Torrealba / Agência RBS

A NFL chega ao Brasil nesta semana para mais uma partida na Arena do Corinthians, em São Paulo. Na sexta-feira (5), Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam. Contudo, o impacto do evento vai além do aspecto esportivo, e esses fatores externos podem ser superiores em comparação com 2024.

No ano passado, na primeira vez em que a NFL realizou um jogo no Brasil, a cidade de São Paulo gerou US$ 61,9 milhões (cerca de R$ 340 milhões) de receita por conta da partida, e 12.518 empregos foram demandados para o evento ocorrer da melhor maneira possível.

A SPTuris, empresa oficial de turismo e eventos da cidade de São Paulo, projeta que a partida deve injetar mais de R$ 330 milhões na economia da cidade. Ou seja, o resultado deve igualar ou até mesmo superar a marca anterior.

O evento atrai público de outras cidades do Brasil e até mesmo do exterior. A Arena do Corinthians recebeu 47.236 torcedores no ano passado. De acordo com a SPTuris, 57% dos espectadores eram de outros municípios brasileiros e 11,5% de fora do país.

— A NFL entende que o jogo é um espetáculo proporcionado ao fã. Ela cria diversos ativos além do jogo. Como no ano passado ocorreram fan fest dos times que jogaram, NFL run no parque Villa-Lobos e loja oficial do evento com produtos exclusivos — explica Gabriel Klein, especialista em marketing esportivo e que estará pelo segundo ano fazendo parte da operação do jogo.

País é o segundo maior mercado da NFL

Os números são positivos e colocam o jogo do Brasil em um patamar elevado. Nos mercados globais de futebol americano, o evento em São Paulo supera os números da Cidade do México, que movimenta R$ 246 milhões anualmente.

O Brasil é o segundo maior mercado da NFL, fora os Estados Unidos, atrás apenas do México. São cerca de 41 milhões de fãs brasileiros declarados, de acordo com o estudo “Yard by Yard”, realizado pelo IBOPE Repucom.

Em comparação com outros eventos na cidade, a partida da NFL gera mais receitas do que o Carnaval e o Réveillon, ficando atrás apenas do GP de Fórmula 1, que gera cerca de R$ 1,2 bilhão.

— Bares da cidade fazem eventos específicos para o público que vai ao jogo, impactando na economia local. Ainda temos a rede hoteleira e de serviços que é diretamente impactada pela movimentação na cidade — aponta Klein.

Ainda de acordo com dados da SPTuris, os turistas gastaram em média R$ 3.355,73 num período de três dias na capital paulista.