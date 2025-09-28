Imagens da Globo mostram que autor de "nocaute" em Wanderlei Silva é filho de Popó

Popó e Wanderlei se enfrentaram neste domingo, no Spaten Fight Night 2. William Lucas e Gaspar Nóbrega/Inovafoto

Novas imagens da transmissão da TV Globo ajudaram a esclarecer a confusão generalizada após a luta entre Popó Freitas e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2, em São Paulo, neste domingo (28). O responsável pelo soco que levou o curitibano à lona foi Rafael Freitas, um dos filhos do tetracampeão mundial de boxe.

Rafael havia aparecido momentos antes na transmissão, ainda na entrada do pai ao ringue, quando foi flagrado pelas câmeras segurando um dos cinturões de Popó na área vip. Assim que o combate terminou, a briga entre integrantes dos dois corners tomou conta do ringue.

No meio da confusão, Rafael surgiu nas imagens ainda segurando o cinturão e aplicou um golpe pelas costas em Wanderlei. Na sequência, "nocauteou" o ex-lutador, que caiu desacordado.

Após a confusão, Juan Freitas, irmão de Rafael, chegou a publicar nas redes sociais uma mensagem parabenizando ele pela ação, mas apagou a postagem em seguida. Com a repercussão negativa, Rafael restringiu sua conta no Instagram.

Após a agressão, Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue. Com um corte profundo no rosto e sangramento intenso, o ex-lutador foi levado a um hospital na zona sul de São Paulo, onde passou por sutura e exames. Ele recebeu alta ainda neste domingo.

Popó pede paz

Popó, tetracampeão mundial de boxe, utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas ao ex-lutador do UFC e afirmou que espera que o adversário retribua o gesto "pela pacificação e preservação do boxe".

"Wand, estou e sempre estarei aqui, pronto para apertar suas mãos, te abraçar e fazer a minha parte nas desculpas - pela pacificação e preservação do boxe", afirmou o pugilista. "Esse é o nosso papel como ídolos de gerações. Espero que tenhas a grandeza de seguirmos juntos nesse propósito, que é muito maior do que nós."

No texto, Popó afirma que voltou ao ringue para "tentar apaziguar, mas acabou atacado covardemente. Wanderlei, tragado pelo tumulto, foi ao chão e agora se recupera. No ringue, dezenas de pessoas se envolveram em um espetáculo de insanidade coletiva". Nos comentários, porém, o lutador foi criticado por seguidores, que acusaram sua equipe de provocar o lado rival e iniciar o tumulto.