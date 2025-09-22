Igor Molina vence a Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo

A Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo terminou neste domingo (21) com uma prova especial de 46 km, disputada em um circuito de 1km montado no entorno da Assembleia Legislativa de São Paulo.
Luiz Fernando Bomfim, da equipe Emthos, da Bahia, foi o vencedor da etapa, com o tempo de 1h01min02egs, seguido por Lauro Chaman, com 1h01min03seg. Dos 107 atletas que largaram na primeira etapa, 68 terminaram a Volta.
O campeão da competição foi Igor Molina, da Pindamonhangaba Cycling Team (SP), que havia assegurado o título ainda no sábado, ao vencer a quarta etapa.
— Tenho de agradecer a todos que fizeram isso, como a família, os patrocinadores, a minha equipe, que foi fundamental. A gente se preparou muito para essa volta e queria entregar tudo o que podia nesse retorno da Volta do Estado de São Paulo, competição mais importante do país, com onze anos sem ocorrer. Então, foi muito importante ter acontecido, e é muito gratificante sair com a vitória. O começo foi pouco conturbado, mas no final deu tudo certo, a prova foi muito bonita e é isso que o ciclismo precisa — avaliou o campeão.
No total a Volta teve 320 km percorridos em cidades do interior paulista, dividida em quatro etapas. No total, 107 ciclistas participaram da prova, em 19 equipes.
O paraense de 21 anos, Vinícius dos Santos ficou com o título sub-23.
Confira os 10 primeiros na classificação geral da Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo:
- 1º. Igor Teodoro Molina (Pindamonhangaba Cycling Team) - 7h15min48seg
- 2º. João Pedro Rossi (Swift Pro Cycling/ Ribeirão Preto) - 7h15min55seg
- 3º. Lauro César Mouro Chaman (Soul Cycles Santos) - 7h15min59seg
- 4º. Guilherme Wisnieski (ACRS Cycling Team/Royal Ciclo/Audax), 7h16min10seg
- 5º. Gabriel Heines de Lima Mendonça (AGI Cycling Team) - 7h16min12seg
- 6º. Euller Magno Rabelo (Pindamonhangaba Cycling Team) - 7h16min14seg
- 7º. Leonardo Rais Torres (ABEC Rio Claro) - 7h16min17seg
- 8º. Renato Evangelista Martins (Emthos) - 7h16min17seg
- 9º. Paulo Raphael Cliver Macedo (Fundsport Araraquara) - 7h16min20seg
- 10º. Alison Ferreira de Souza (Liga de Ciclismo Sorocabana) - 7h16min21seg