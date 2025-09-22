Igor Molina vence a Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo

Igor Molina foi o campeão. Ivan Storti / Divulgação/FPCiclismo

A Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo terminou neste domingo (21) com uma prova especial de 46 km, disputada em um circuito de 1km montado no entorno da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Luiz Fernando Bomfim, da equipe Emthos, da Bahia, foi o vencedor da etapa, com o tempo de 1h01min02egs, seguido por Lauro Chaman, com 1h01min03seg. Dos 107 atletas que largaram na primeira etapa, 68 terminaram a Volta.

O campeão da competição foi Igor Molina, da Pindamonhangaba Cycling Team (SP), que havia assegurado o título ainda no sábado, ao vencer a quarta etapa.

— Tenho de agradecer a todos que fizeram isso, como a família, os patrocinadores, a minha equipe, que foi fundamental. A gente se preparou muito para essa volta e queria entregar tudo o que podia nesse retorno da Volta do Estado de São Paulo, competição mais importante do país, com onze anos sem ocorrer. Então, foi muito importante ter acontecido, e é muito gratificante sair com a vitória. O começo foi pouco conturbado, mas no final deu tudo certo, a prova foi muito bonita e é isso que o ciclismo precisa — avaliou o campeão.

No total a Volta teve 320 km percorridos em cidades do interior paulista, dividida em quatro etapas. No total, 107 ciclistas participaram da prova, em 19 equipes.

O paraense de 21 anos, Vinícius dos Santos ficou com o título sub-23.

Confira os 10 primeiros na classificação geral da Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo:

1º. Igor Teodoro Molina (Pindamonhangaba Cycling Team) - 7h15min48seg

2º. João Pedro Rossi (Swift Pro Cycling/ Ribeirão Preto) - 7h15min55seg

3º. Lauro César Mouro Chaman (Soul Cycles Santos) - 7h15min59seg

4º. Guilherme Wisnieski (ACRS Cycling Team/Royal Ciclo/Audax), 7h16min10seg

5º. Gabriel Heines de Lima Mendonça (AGI Cycling Team) - 7h16min12seg

6º. Euller Magno Rabelo (Pindamonhangaba Cycling Team) - 7h16min14seg

7º. Leonardo Rais Torres (ABEC Rio Claro) - 7h16min17seg

8º. Renato Evangelista Martins (Emthos) - 7h16min17seg

9º. Paulo Raphael Cliver Macedo (Fundsport Araraquara) - 7h16min20seg

10º. Alison Ferreira de Souza (Liga de Ciclismo Sorocabana) - 7h16min21seg