Ídolo do Boca Juniors é anunciado como novo técnico do Fortaleza

Após demitir o português Renato Paiva, o Fortaleza anunciou o seu novo técnico na noite desta quarta-feira (3). O escolhido foi o argentino Martín Palermo, ídolo do Boca Juniors como jogador, e treinador desde 2012.
Aos 51 anos, o argentino assinou até o fim de 2025 com o clube, mas com a possibilidade de renovação até o término de 2026.
O técnico estava sem clube desde que deixou o Olimpia, em abril deste ano. No clube paraguaio, Palermo chegou a ser campeão nacional em 2024.
Agora, terá a missão de livrar o Fortaleza do rebaixamento no Brasileirão, já que o time está na 19ª colocação, com sete pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Na carreira, também treinou clubes argentinos como Platense, Godoy Cruz, Aldosivi e Arsenal de Sarandí, equipes chilenas, como Unión Española e Curicó Unido, assim como o Pachuca, do México.
Dentro de campo
Como jogador, Palermo ficou conhecido pelas passagens pelo Boca Juniors, quando defendeu o clube entre 1997 e 2001, assim como entre 2004 e 2011. Entre os principais títulos, ele conquistou duas Libertadores, em 2000 e 2007, esta sobre o Grêmio, e uma Copa Intercontinental, em 2000.
Pela seleção argentina, o ex-atacante foi convocado para a Copa do Mundo de 2010 pelo ex-companheiro de Boca Juniors, Diego Maradona. Além disso, na Copa América de 1999, protagonizou uma cena inusitada. Na derrota por 3 a 0 para a Colômbia, ele perdeu três penalidades.