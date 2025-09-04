Ídolo do Boca Juniors é anunciado como novo técnico do Fortaleza

Martín Palermo comandará o time cearense na reta final do Campeonato Brasileiro. @fortalezaec / Instagram / Reprodução

Após demitir o português Renato Paiva, o Fortaleza anunciou o seu novo técnico na noite desta quarta-feira (3). O escolhido foi o argentino Martín Palermo, ídolo do Boca Juniors como jogador, e treinador desde 2012.

Aos 51 anos, o argentino assinou até o fim de 2025 com o clube, mas com a possibilidade de renovação até o término de 2026.

O técnico estava sem clube desde que deixou o Olimpia, em abril deste ano. No clube paraguaio, Palermo chegou a ser campeão nacional em 2024.

Agora, terá a missão de livrar o Fortaleza do rebaixamento no Brasileirão, já que o time está na 19ª colocação, com sete pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Na carreira, também treinou clubes argentinos como Platense, Godoy Cruz, Aldosivi e Arsenal de Sarandí, equipes chilenas, como Unión Española e Curicó Unido, assim como o Pachuca, do México.

Dentro de campo

Como jogador, Palermo ficou conhecido pelas passagens pelo Boca Juniors, quando defendeu o clube entre 1997 e 2001, assim como entre 2004 e 2011. Entre os principais títulos, ele conquistou duas Libertadores, em 2000 e 2007, esta sobre o Grêmio, e uma Copa Intercontinental, em 2000.