Hugo Calderano garante vaga nas quartas de final do  WTT Champions 

Calderano tem quatro títulos na temporada. ITTF World / Divulgação

Hugo Calderano está classificado para as quartas de final do WTT Champions Macau. A competição faz parte da segunda série mais importante do circuito internacional de tênis de mesa, abaixo apenas dos Smashes, e equivale a um Masters 1000 do circuito de tênis.

Número 4 do ranking mundial, o brasileiro venceu nesta sexta-feira (12), o alemão Dang Qiu, 12º do mundo, por 3 a 1. As parciais foram de 11/3, 12/10, 9/11 e 11/9 em jogo que teve 36 minutos de duração.

O próximo jogo de Calderano será contra outro alemão, Patrick Franziska, que eliminou o nigeriano Quadri Aruna por 3 a 1 (11/8, 11/5, 11/13 e 11/7). O confronto acontecerá no sábado (13), às 9h45 (de Brasília).

Franziska está em 18º na classificação da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) e está será a terceira partida entre eles. Nas anteriores, o brasileiro venceu nas quartas de final do Aberto da Hungria de 2018 e o alemão ganhou o confronto em 2024, nas oitavas do WTT Champions Montpellier França).

Se vencer, o carioca enfrentará na semifinal o vencedor da partida entre o chinês Shidong Lin, número 1 do mundo, e o dinamarquês Anders Lind, 19º do ranking.

Nesta temporada, Hugo Calderano disputou cinco finais nos últimos seis torneios disputados, com quatro títulos conquistados.

Sistema de disputa do WTT Champions

O WTT Champions Macau terá disputas individuais masculinas e femininas, em sistema de eliminatória simples, com 32 atletas em cada chave.

As partidas serão realizadas em melhor de cinco sets até as quartas de final. A partir das semifinais, os jogos serão em melhor de 7 sets. Os campeões receberão 1.000 pontos no ranking da ITTF e US$ 60.000 (R$ 325,7 mil) em prêmios.



