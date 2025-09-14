Hugo Calderano é vice do WTT Champions de Macau

E não deu para Hugo Calderano conquistar mais um título na temporada. Na sexta final nos últimos sete torneios disputados, o brasileiro reencontrou o chinês Wang Chuqin, vice-líder do ranking mundial e adversário na semifinal da Copa do Mundo e da final do último Mundial, e foi derrotado por 4 a 0 (11/9, 11/7, 11/9 e 11/4), neste domingo (14), na decisão do WTT Champions de Macau.
Apoiado por uma grande torcida, que lotou a Infinity Arena, Chuqin dominou a partida e sempre esteve liderando nos momentos decisivos.
Em um nível um pouco abaixo do que já mostrou em competições anteriores, Calderano não encontrou alternativas diante da velocidade imposta pelo chinês e acabou derrotado naquele que foi o milésimo jogo de sua carreira.
Com o resultado, o brasileiro somou mais 700 pontos no ranking mundial e vai sair do quarto para o terceiro lugar, superando o japonês Tomukazu Harimoto e ficando atrás da dupla chinesa Lin Shidong e Wang Chuqin. Calderano ainda faturou US$ 30 mil (R$ 160,3 mil) como prêmio pela campanha.
Antes da decisão, o carioca disputou a semifinal diante do sueco Anders Lind e fez fáceis 4 a 0 (11/5, 11/5, 12/10 e 11/2).