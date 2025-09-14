Hugo Calderano é dominado pelo número 2 do mundo e fica com o vice no WTT de Macau

Hugo Calderano disputou sua milésima partida internacional em simples neste domingo e não conseguiu superar o chinês Wang Chuqin, ficando com o vice-campeonato do WTT de Macau, na China. O brasileiro foi derrotado por 4 sets a 0, com parciais de 11/9, 11/7, 11/9 e 11/4, em 36 minutos de jogo.

Apesar do revés, Calderano mantém a excelente sequência na temporada. O brasileiro começou a competição na quarta colocação do ranking mundial e, ao chegar à decisão, conseguiu subir para a terceira posição.

Um dos melhores mesatenistas da atualidade, Wang Chuqin mostrou consistência e controle durante toda a partida. Aproveitou bem o saque, chegou confiante à terceira bola nos momentos decisivos e manteve ritmo intenso, dando poucas oportunidades a Calderano.

O brasileiro tentou reagir, principalmente quando tinha o serviço, mas encontrou um adversário muito sólido, que explorou terceiras bolas e finalizações rápidas rente à rede. No terceiro set, por exemplo, conseguiu equilibrar a parcial e chegar a 10 a 9, mas Wang fechou o ponto decisivo com uma finalização precisa, mostrando confiança nos momentos-chave.

Calderano ainda buscou variar a velocidade e a colocação da bola, mas não conseguiu quebrar a resistência do chinês, que manteve o controle total da partida.

O resultado confirma a força de Wang Chuqin, número 2 do mundo, que amplia o domínio sobre Calderano, quarto colocado, em confrontos recentes. Os dois já se enfrentaram sete vezes, com o brasileiro vencendo apenas duas partidas.