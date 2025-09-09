Hugo Calderano e Bruna Takahashi começam com vitória no WTT Champions

Calderano ganhou quatro dos últimos seis torneios que disputou. ITTF World / Divulgação

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitórias, no WTT Champions Macau. A competição faz parte da segunda série mais importante do circuito internacional de tênis de mesa, abaixo apenas dos Smashes, e equivale a um Masters 1000 do circuito de tênis.

Calderano foi o primeiro a ir à mesa. Número 4 do mundo, ele encarou o sul-coreano Jae-Hyun An, 14º do ranking mundial, e venceu por 3 a 0 (13/11, 12/10 e 11/8), em 32 minutos de partida.

Quarto do mundo, o carioca vem de cinco finais nos últimos seis torneios disputados, com quatro títulos conquistados. Seu adversário na segunda rodada sairá da partida entre o estadunidense Kanak Jha (22º) e o alemão Dang Qiu (12º).

Bruna Takhashi vence de virada

Bruna é a 18ª do ranking. ITTF World / Divulgação

Logo depois foi a vez de Bruna Takahashi estrear no torneio. A 18ª do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) superou a chinesa naturalizada francesa Jia Nan Yuan, 24ª do mundo, por 3 a 1, de virada. As parciais foram de 11/13, 11/7, 13/11 e 11/7, após 36 minutos de confronto.

Leia Mais Estreia de Bia Haddad Maia é grande atração do segundo dia do SP Open; veja a programação

Nas oitavas de final, Bruna vai ter pela frente a experiente Zhu Yuling, chinesa que representa Macau.

A sétima da classificação mundial eliminou a indiana Sreeja Akula (43ª) em sets diretos (11/5, 11/1 e 11/6).

Sistema de disputa do WTT Champions

O WTT Champions Macau terá disputas individuais masculinas e femininas, em sistema de eliminatória simples, com 32 atletas em cada chave.

As partidas serão realizadas em melhor de cinco sets até as quartas de final. A partir das semifinais, os jogos serão em melhor de 7 sets. Os campeões receberão 1.000 pontos no ranking da ITTF e US$ 60.000 (R$ 325,7 mil) em prêmios.